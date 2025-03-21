Kadir Gecesi Mart ayının kaçına denk geliyor? Kadir Gecesi hangi gün, ne zaman?

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Kadir Gecesi'nde Yapılacak İbadetler

Bu mübarek gecede ibadet etmek, Allah'a yakınlaşmak için büyük bir fırsat olarak görülür. Kadir Gecesi'nde yapılabilecek başlıca ibadetler şunlardır:

Kur'an-ı Kerim Okumak: Kur'an-ı Kerim'in indirildiği bu geceyi, onu okuyarak ve anlamaya çalışarak geçirmek büyük fazilet taşır.

Tevbe ve İstiğfar Getirmek: Günahlardan arınmak ve Allah'tan bağışlanma dilemek için bolca istiğfar çekmek tavsiye edilir.

Nafile Namaz Kılmak: İbadetin en güzel şekillerinden biri de namazdır. Nafile namazlar kılınarak geceyi bereketlendirmek mümkündür.

Dua Etmek: Kadir Gecesi, yapılan duaların kabul olunduğuna inanılan bir gecedir. Bu nedenle hem kendimiz hem de sevdiklerimiz için dua etmek önemlidir.

Sadaka Vermek: Yardımlaşmanın ve dayanışmanın ruhunu yaşatmak için ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak büyük sevap kazanılmasına vesile olur.