Kadir Gecesi Mart ayının kaçına denk geliyor? Kadir Gecesi hangi gün, ne zaman?

(Takvim Foto Arşiv)
Kadir Gecesi'nde Yapılacak İbadetler
Bu mübarek gecede ibadet etmek, Allah'a yakınlaşmak için büyük bir fırsat olarak görülür. Kadir Gecesi'nde yapılabilecek başlıca ibadetler şunlardır:
Kur'an-ı Kerim Okumak: Kur'an-ı Kerim'in indirildiği bu geceyi, onu okuyarak ve anlamaya çalışarak geçirmek büyük fazilet taşır.
Tevbe ve İstiğfar Getirmek: Günahlardan arınmak ve Allah'tan bağışlanma dilemek için bolca istiğfar çekmek tavsiye edilir.
Nafile Namaz Kılmak: İbadetin en güzel şekillerinden biri de namazdır. Nafile namazlar kılınarak geceyi bereketlendirmek mümkündür.
Dua Etmek: Kadir Gecesi, yapılan duaların kabul olunduğuna inanılan bir gecedir. Bu nedenle hem kendimiz hem de sevdiklerimiz için dua etmek önemlidir.
Sadaka Vermek: Yardımlaşmanın ve dayanışmanın ruhunu yaşatmak için ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak büyük sevap kazanılmasına vesile olur.
(Takvim Foto Arşiv)
Kadir Gecesi'nin Tarihi Belirlenişi
Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi'nin Ramazan ayında olduğu açıkça belirtilmiştir (Bakara, 2:185). Hadis kaynaklarında ise Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının son on günü içinde aranması gerektiğine dair bilgiler yer almaktadır. Özellikle Ramazan'ın 27. gecesi en çok öne çıkan tarih olarak kabul edilmiştir (Müslim, "Ṣıyâm", 205-220).