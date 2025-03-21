İstanbul’da 24 saat kapalı yollar hangisi? 21 Mart İstanbul’da alternatif yol güzergahları

İstanbul Valiliği, 19 Mart 2025 tarihinde alınan tedbirlere ek olarak yeni trafik düzenlemelerini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 21 Mart 2025 Cuma günü saat 14.00 ile 22 Mart 2025 Cumartesi günü saat 14.00 arasında bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak. Peki alternatif güzergahlar hangileri? İşte merak edilen detaylar.
AA
Trafiğe Kapatılacak Yollar (21 Mart 2025 - Saat 14.00 itibariyle)
- Fevzipaşa Caddesi ve bağlantılı yollar
- Macar Kardeşler Caddesi ve bağlantılı yollar
- 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bağlantılı yollar
- Şehzadebaşı Caddesi ve bağlantılı yollar
- Vezneciler Caddesi ve bağlantılı yollar
- Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bağlantılı yollar
- Atatürk Bulvarı ve bağlantılı yollar
- Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci arası) ve bağlantılı yollar
- Reşadiye Caddesi ve bağlantılı yollar
- Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bağlantılı yollar
- Galata Köprüsü ve bağlantılı yollar
- Atatürk Köprüsü ve bağlantılı yollar
AA
Sürücüler İçin Alternatif Güzergahlar
Yıl Caddesi
Namık Kemal Caddesi
Sahil Kennedy Caddesi
E-5 D100 Karayolu