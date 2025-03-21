İstanbul’da 24 saat kapalı yollar hangisi? 21 Mart İstanbul’da alternatif yol güzergahları

İstanbul Valiliği, 19 Mart 2025 tarihinde alınan tedbirlere ek olarak yeni trafik düzenlemelerini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 21 Mart 2025 Cuma günü saat 14.00 ile 22 Mart 2025 Cumartesi günü saat 14.00 arasında bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak. Peki alternatif güzergahlar hangileri? İşte merak edilen detaylar.