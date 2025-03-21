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İstanbul’da 24 saat kapalı yollar hangisi? 21 Mart İstanbul’da alternatif yol güzergahları

İstanbul Valiliği, 19 Mart 2025'te alınan tedbirlere ek olarak yeni trafik düzenlemelerini duyurdu. Buna göre, 21 Mart Cuma 14.00 - 22 Mart Cumartesi 14.00 arası bazı yollar geçici olarak kapanacak.

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Giriş Tarihi :21 Mart 2025 , 16:03 Güncelleme Tarihi :21 Mart 2025 , 16:32
İstanbul’da 24 saat kapalı yollar hangisi? 21 Mart İstanbul’da alternatif yol güzergahları

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İstanbul Valiliği, 19 Mart 2025 tarihinde alınan tedbirlere ek olarak yeni trafik düzenlemelerini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 21 Mart 2025 Cuma günü saat 14.00 ile 22 Mart 2025 Cumartesi günü saat 14.00 arasında bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak. Peki alternatif güzergahlar hangileri? İşte merak edilen detaylar.

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Trafiğe Kapatılacak Yollar (21 Mart 2025 - Saat 14.00 itibariyle)

  1. Fevzipaşa Caddesi ve bağlantılı yollar
  2. Macar Kardeşler Caddesi ve bağlantılı yollar
  3. 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bağlantılı yollar
  4. Şehzadebaşı Caddesi ve bağlantılı yollar
  5. Vezneciler Caddesi ve bağlantılı yollar
  6. Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bağlantılı yollar
  7. Atatürk Bulvarı ve bağlantılı yollar
  8. Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci arası) ve bağlantılı yollar
  9. Reşadiye Caddesi ve bağlantılı yollar
  10. Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bağlantılı yollar
  11. Galata Köprüsü ve bağlantılı yollar
  12. Atatürk Köprüsü ve bağlantılı yollar

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Sürücüler İçin Alternatif Güzergahlar

Yıl Caddesi
Namık Kemal Caddesi
Sahil Kennedy Caddesi
E-5 D100 Karayolu

İstanbul Valiliği tarafından yapılan duyuru (X)İstanbul Valiliği tarafından yapılan duyuru (X)

İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama metni yukarıdaki gibidir.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan duyuru (X)İstanbul Valiliği tarafından yapılan duyuru (X)

İstanbul Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama metni yukarıdaki gibidir.

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