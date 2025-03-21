Döner ABD’ de yaygınlaşıyor

Türk mutfağının incisi, asırlardır süregelen lezzet yolculuğunun en nadide duraklarından biri olan döner, yalnızca bir yiyecek sunumu değil. Aynı zamanda köklü bir kültürün, yüzyıllara meydan okuyan bir geleneğin temsili anlamına geliyor. Nitekim Amerika, Türkiye'ye göre döner konusunda 80 yıl geride kalırken, Avrupa ülkelerine de döneri Türk gurmeleri taşıyor. Türk mutfağının özgünlüğünü yansıtan bu lezzet, her damak tadına hitap ederken, akıllara dönerin formülünü sormak geliyor. Dünyanın gözü Türk mutfağındayken, dönerin sırrını ve tarihini Takvim okurları için açıklıyoruz.

Başarılı girişimci Faruk Güvenç, yıllarca Fransa, Türkiye ve Kazakistan gibi ülkelerde iş geliştirme alanındaki projeleriyle adından söz ettirdi. Şimdi ise rotasını Amerika'ya çeviren Güvenç, gıda sektöründe önemli bir çıkış yakalayan Döner Point markasıyla ABD pazarına güçlü bir giriş yaptı.

DÖNER POİNT: ABD'DE DÖNERİN YENİ YILDIZI

Amerika'da gıda sektöründe yükselişte olan Döner Point, kısa sürede hem yerel halkın hem de turistlerin ilgi odağı olmayı başardı. Modern konsepti, hızlı servis anlayışı ve müşteri memnuniyetine verdiği önemle restoran, günden güne popülaritesini artırıyor. Özellikle taze malzemelerle hazırlanan geleneksel döneri modern sunum teknikleriyle birleştirmesi, Döner Point'i rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerden biri.

Markanın başarısını değerlendiren Faruk Güvenç, "Bugün Döner Point'in bu hızlı yükselişinin arkasında, pazarı doğru analiz etmemiz yatıyor. Bir işletmenin uzun vadeli başarısı, sadece iyi bir ürün sunmakla değil, aynı zamanda müşterilerin beklentilerini aşan bir deneyim yaratmakla mümkün olur" diye konuştu.

ZİRVEYE UZANAN YOLCULUK

Aslında Döner Point, Güvenç'in devraldığı dönemde zor günler geçiriyordu. Kârlılığı düşük bir işletme olarak yola çıkan restoran, Güvenç'in dokunuşuyla adeta yeniden doğdu.

Güvenç, bu cesur hamlesiyle ilgili şunları söylüyor: "Başarılı bir girişimci, sorunları görüp onları fırsata çevirebilen kişidir. Döner Point'i ilk incelediğimde, müşteri ilgisinin güçlü olduğunu ama iş modelinin hatalarla dolu olduğunu fark ettim. Markayı bir yemek noktasının ötesinde bir deneyim merkezi haline getirdik. Doğru pazarlama stratejileri ile hizmet kalitesini bir araya getirdiğimizde kaçınılmaz bir başarı yakaladık. " Bugün, Döner Point her gün yüzlerce kişiyi ağırlayan, hem yerel halkın hem de turistlerin uğrak noktası olan bir marka konumunda.

FARKLI PAZARLAR, FARKLI STRATEJİLER

Avrupa'dan Asya'ya pek çok pazarda farklı sektörlerde başarılı projeler geliştiren Güvenç, her bölgenin iş dinamiklerinin farklı olduğunu vurguladı. "Her ülkenin tüketici alışkanlıkları farklıdır. Bir iş modelini olduğu gibi yeni bir pazara taşıyamazsınız. Önemli olan, bulunduğunuz coğrafyanın alışkanlıklarına uyum sağlayarak marka kimliğinizi korumak ve sürdürülebilir bir büyüme stratejisi oluşturmaktır" dedi.

"DÖNERİ HER YAŞTAN VE KÜLTÜRDEN İNSANIN KEYİFLE TÜKETEBİLECEĞİ BİR HALE GETİRİYORUZ"

Benimsedikleri yaklaşımla sadece bir lezzet sunmayıp bir kültür köprüsü kurmayı amaçladıklarını aktaran Faruk Güvenç, "Mükemmelliğin bereketine inanıyor ve bu bereketi bugün olduğu gibi gelecekte de sürdürebilmek için çalışıyoruz. Hafif baharatlarla dengelenmiş lezzetler, nefis soslarımız, taptaze sebzeler, porsiyon çeşitliliği ve pratik sunumlarımız sayesinde, döneri her yaştan ve kültürden insanın keyifle tüketebileceği bir hale getiriyoruz" dedi.

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