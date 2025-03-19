WhatsApp çöktü mü? 19 Mart 2025 WhatsApp’a neden giriş yapamıyorum?

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp'ta bağlantı sorunu yaşanıyor. Pek çok kullanıcı uygulamaya erişimde sıkıntı çektiğini belirtiyor. Mesaj gönderme ve alma işlemlerinde aksaklıklar yaşanırken, sorunun kaynağına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Peki WhatsApp çöktü mü? 19 Mart 2025 WhatsApp'a neden giriş yapılamıyor?
AA
WhatsApp çöktü mü?
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta yaşanan bağlantı problemi, kullanıcıları endişelendirdi. Henüz platform tarafından resmi bir açıklama yapılmazken, sorunun sunucu kaynaklı bir arıza ya da planlı bakım çalışmasından kaynaklanabileceği öne sürülüyor.
(Downdetector)
WhatsApp Web yüklenmiyor, neden?
19 Mart 2025 tarihinde, birçok kullanıcı popüler platformlarda ciddi erişim problemleri yaşadı. Sayfalara giriş yapılamaması, içeriklerin yüklenmemesi ve beyaz ekran hatası gibi sorunlar kullanıcı deneyimini olumsuz etkiledi.