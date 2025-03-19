WhatsApp çöktü mü? 19 Mart 2025 WhatsApp’a neden giriş yapamıyorum?

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp'ta bağlantı sorunu yaşanıyor. Pek çok kullanıcı uygulamaya erişimde sıkıntı çektiğini belirtiyor. Mesaj gönderme ve alma işlemlerinde aksaklıklar yaşanırken, sorunun kaynağına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Peki WhatsApp çöktü mü? 19 Mart 2025 WhatsApp'a neden giriş yapılamıyor?