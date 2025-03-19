TUS alan değişikliği tercihleri başladı mı? 2. dönem TUS tercihleri ne zaman yapılacak?

ÖSYM, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin 13. maddesinin 10. fıkrası kapsamında 2024-TUS 2. Dönem sonuçlarına göre uzmanlık dalı değişikliği için yerleştirme yapacağını duyurdu.