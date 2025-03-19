TUS alan değişikliği tercihleri başladı mı? 2. dönem TUS tercihleri ne zaman yapılacak?

ÖSYM, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin 13. maddesinin 10. fıkrası kapsamında 2024-TUS 2. Dönem sonuçlarına göre uzmanlık dalı değişikliği için yerleştirme yapacağını duyurdu.
ÖSYM, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği'nin 13. maddesinin 10. fıkrası kapsamında 2024-TUS 2. Dönem sonuçlarına göre uzmanlık dalı değişikliği için yerleştirme yapacağını duyurdu.
Adaylar, tercih sürecine dair detaylı bilgilere ÖSYM'nin resmi internet sitesindeki duyurular bölümünden ulaşabilecek.
Başlangıç: 19 Mart 2025 - Saat 15.30
Bitiş: 23 Mart 2025 - Saat 23.59
Adaylar, tercihlerini "https://ais.osym.gov.tr" adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak gerçekleştirebilecek. İşlemler, Tercih Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacak.