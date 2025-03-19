Resul Emrah Şahan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın biyografisi

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İBB'ye yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma çerçevesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve aralarında bulunduğu 79 şüpheli gözaltına alındı. Peki Resul Emrah Şahan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın biyografisi.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv) RESUL EMRAH ŞAHAN KİMDİR? Resul Emrah Şahan, 11 Haziran 1982'de Ankara'da doğmuş doğdu. 2024 yılından itibaren Şişli Belediye Başkanı olarak görev yapıyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden 2005 yılında mezun oldu. 2005-2006 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Metropolitan Planlama ve Tasarım Merkezi'nde çalışarak tarihi kent alanları üzerine projeler geliştirdi.