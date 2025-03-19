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Resul Emrah Şahan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın biyografisi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın da yer aldığı 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Ardından, “Şişli Belediyesi hangi parti? Resul Emrah Şahan kimdir?” soruları gündeme geliyor. Peki Resul Emrah Şahan nereli? İşte siyasi kariyeri.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 11:22 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 11:23
Resul Emrah Şahan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın biyografisi

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İBB'ye yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma çerçevesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve aralarında bulunduğu 79 şüpheli gözaltına alındı. Peki Resul Emrah Şahan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın biyografisi.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

RESUL EMRAH ŞAHAN KİMDİR?

Resul Emrah Şahan, 11 Haziran 1982'de Ankara'da doğmuş doğdu. 2024 yılından itibaren Şişli Belediye Başkanı olarak görev yapıyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden 2005 yılında mezun oldu. 2005-2006 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Metropolitan Planlama ve Tasarım Merkezi'nde çalışarak tarihi kent alanları üzerine projeler geliştirdi.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

2014-2019 yılları arasında Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde Beylikdüzü Belediyesi Teknik Koordinasyon ve Projeler Birimi Koordinatörü olarak görev aldı. 2019-2023 yılları arasında İstanbul Planlama Ajansı Başkanlığı ve Bimtaş Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 2024 Yerel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Şişli Belediye Başkanı oldu. Şahan, evli ve bir kız çocuğu babasıdır.

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