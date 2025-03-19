Metrolar açık mı, çalışıyor mu? 19 Mart Şişhane, Taksim, M2 metro kapalı mı, hangi duraklar çalışmıyor?

İstanbul Valiliği'nin 19 Mart Çarşamba günü için aldığı karar doğrultusunda, bazı metro istasyonları geçici olarak hizmet dışı bırakıldı. Bugün metrolar, belirli istasyonlarda durmadan seferlerine devam etti. Yeni bir duyuru yapılana kadar belirlenen istasyonlarda araçlar durmadan yol alacak. Peki bugün hangi metro istasyonları çalışıyor? İşte kapalı duraklar…
(Kaynak: AA)
İSTANBUL 19 MART METROLAR AÇIK MI?
İstanbul Valiliği'nin 19 Mart 2025 tarihli duyurusuna göre, bazı metro hatlarında ve yollarında geçici kapatmalar yapılacak. Bu kapsamda, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Taksim istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı hizmete kapanacak. Bu hatlar, ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacak. Ayrıca, Vatan Caddesi'ne çıkan yollar da geçici olarak trafiğe kapatılmıştır.
(Kaynak: AA)
BUGÜN HANGİ METRO DURAKLARI KAPALI?
Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 19 Mart 2025 tarihi itibarıyla bazı hatların geçici olarak kapalı olduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada, şu hatların kapanacağı duyuruldu:
↪ M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nın Emniyet-Fatih istasyonu,
↪ M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu,
↪ F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı.
Bu hatlardaki araçlar, belirtilen istasyonlarda durmadan seferlerine devam edecektir. Söz konusu hatların kapanması, ikinci bir duyuruya kadar sürecektir.