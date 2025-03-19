Metrolar açık mı, çalışıyor mu? 19 Mart Şişhane, Taksim, M2 metro kapalı mı, hangi duraklar çalışmıyor?

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İstanbul Valiliği'nin 19 Mart Çarşamba günü için aldığı karar doğrultusunda, bazı metro istasyonları geçici olarak hizmet dışı bırakıldı. Bugün metrolar, belirli istasyonlarda durmadan seferlerine devam etti. Yeni bir duyuru yapılana kadar belirlenen istasyonlarda araçlar durmadan yol alacak. Peki bugün hangi metro istasyonları çalışıyor? İşte kapalı duraklar…

(Kaynak: AA) İSTANBUL 19 MART METROLAR AÇIK MI? İstanbul Valiliği'nin 19 Mart 2025 tarihli duyurusuna göre, bazı metro hatlarında ve yollarında geçici kapatmalar yapılacak. Bu kapsamda, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Taksim istasyonu ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı hizmete kapanacak. Bu hatlar, ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacak. Ayrıca, Vatan Caddesi'ne çıkan yollar da geçici olarak trafiğe kapatılmıştır.