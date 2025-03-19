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İstanbul Üniversitesi kimlerin diplomasını iptal etti? Listede hangi ünlü isimler var?

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" nedenleriyle iptal edildiğini duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna dair yapılan ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulu raporları üzerine "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı. Peki diplomaları iptal edilen kişiler kim? İşte o liste!

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Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 09:53 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 10:08
İstanbul Üniversitesi kimlerin diplomasını iptal etti? Listede hangi ünlü isimler var?

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İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının geçersiz olduğunu açıkladı. Üniversite, İmamoğlu'nun yanı sıra, aynı dönemde yatay geçiş yaptığı tespit edilen 28 öğrencinin diplomalarının da iptal edilmesine karar verdi. Peki kimlerin üniversite diploması iptal edildi? İşte konuya dair bilgiler…

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

DİPLOMA KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Üniversite tarafından yapılan son açıklamaya göre, 1990 yılında yatay geçişle üniversiteye kabul edilen ve mezuniyet aşamasına gelen 28 kişinin diplomaları, "yokluk" ve "açık hata" gibi gerekçelerle iptal edildi. Aynı dönemde geçiş yapan 10 öğrencinin ise kaydının silindiği ve mezuniyet hakkı kazanamadığı bildirildi.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KİMLERİN DİPLOMASINI İPTAL ETTİ?

Üniversitenin yaptığı açıklamaya göre, diploması iptal edilen isimler arasında iş dünyasından ve akademiden tanınmış birçok önemli isim yer alıyor. İşte o isimler:

◾ Sevgi Toprak Tunga – İş insanı, Halis Toprak'ın kızı

◾ Alper Tunga – İş insanı, Halis Toprak'ın damadı

◾ Mehmet Timuçin Tecmen – Turcas/Shell Yönetim Kurulu Üyesi

◾ Naciye Aylin Ataay – Galatasaray Üniversitesi Profesörü

◾ Mustafa Kerem Erman – Koç/Otokar Genel Müdür Yardımcısı

◾ Nur Taşkent – STFA Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

◾ Alp Taşkent – STFA Yönetim Kurulu Üyesi

Bu isimler, diploması iptal edilen 28 kişi arasında yer alırken, özellikle iş dünyasında ve akademideki yerleriyle dikkat çekiyor.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

ÜNİVERSİTEDEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Üniversite yönetimi, 18 Mart 2025 tarihinde yapılan 61. Yönetim Kurulu toplantısında alınan 3 sayılı karar ile 1990 yılında yatay geçiş yapan öğrencilerin diplomalarının iptal edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 24 Şubat 2025 tarihli soruşturma ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın hazırladığı "Araştırma Raporu" çerçevesinde, 1990 yılında İşletme Fakültesi İngilizce programına yatay geçiş yapan 38 öğrenciden 10 kişinin kaydının silindiği ve geri kalan 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle iptal edildiği bildirildi.

Üniversitenin, yatay geçişlerle ilgili yaptığı inceleme ve araştırmaların devam edeceği belirtilerek, ilgili bilgi ve belgelerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na ivedilikle gönderileceği vurgulandı.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

Galatasaray Üniversitesi profesörününde diploması de iptal edildi

Bu isimler arasında, Galatasaray Üniversitesi'nde profesörlük yapan Naciye Aylin Ataay Saybaşılı ve Lale Kazımbek de yer alıyor. Kazımbek'in, Bilkent Üniversitesi'nden geçiş yaptığı ve İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları Yönetimi Ana Bilim Dalı'nda profesör olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

Bir diğer detay ise, Prof. Dr. Vala Lale Kazımbek Tüzüner'in yazdığı "İnsan Yönetimi" adlı kitabı ve diğer yazarı Prof. Dr. Gönen İlkan Dündar'ın, Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans tez danışmanı olmasıydı.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

Galatasaray Üniversitesi'nde profesörlük yapan Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı. Saybaşılı'nın, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan İsmail Durak Ataay'ın kızı olduğu öne sürülüyor.

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