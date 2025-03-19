İstanbul Üniversitesi kimlerin diplomasını iptal etti? Listede hangi ünlü isimler var?

İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının geçersiz olduğunu açıkladı. Üniversite, İmamoğlu'nun yanı sıra, aynı dönemde yatay geçiş yaptığı tespit edilen 28 öğrencinin diplomalarının da iptal edilmesine karar verdi. Peki kimlerin üniversite diploması iptal edildi? İşte konuya dair bilgiler…
(Kaynak: AA)
DİPLOMA KRİZİ DERİNLEŞİYOR
Üniversite tarafından yapılan son açıklamaya göre, 1990 yılında yatay geçişle üniversiteye kabul edilen ve mezuniyet aşamasına gelen 28 kişinin diplomaları, "yokluk" ve "açık hata" gibi gerekçelerle iptal edildi. Aynı dönemde geçiş yapan 10 öğrencinin ise kaydının silindiği ve mezuniyet hakkı kazanamadığı bildirildi.
(Kaynak: AA)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KİMLERİN DİPLOMASINI İPTAL ETTİ?
Üniversitenin yaptığı açıklamaya göre, diploması iptal edilen isimler arasında iş dünyasından ve akademiden tanınmış birçok önemli isim yer alıyor. İşte o isimler:
◾ Sevgi Toprak Tunga – İş insanı, Halis Toprak'ın kızı
◾ Alper Tunga – İş insanı, Halis Toprak'ın damadı
◾ Mehmet Timuçin Tecmen – Turcas/Shell Yönetim Kurulu Üyesi
◾ Naciye Aylin Ataay – Galatasaray Üniversitesi Profesörü
◾ Mustafa Kerem Erman – Koç/Otokar Genel Müdür Yardımcısı
◾ Nur Taşkent – STFA Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
◾ Alp Taşkent – STFA Yönetim Kurulu Üyesi
Bu isimler, diploması iptal edilen 28 kişi arasında yer alırken, özellikle iş dünyasında ve akademideki yerleriyle dikkat çekiyor.