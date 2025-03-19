İstanbul Üniversitesi kimlerin diplomasını iptal etti? Listede hangi ünlü isimler var?

(Kaynak: AA)

ÜNİVERSİTEDEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Üniversite yönetimi, 18 Mart 2025 tarihinde yapılan 61. Yönetim Kurulu toplantısında alınan 3 sayılı karar ile 1990 yılında yatay geçiş yapan öğrencilerin diplomalarının iptal edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 24 Şubat 2025 tarihli soruşturma ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın hazırladığı "Araştırma Raporu" çerçevesinde, 1990 yılında İşletme Fakültesi İngilizce programına yatay geçiş yapan 38 öğrenciden 10 kişinin kaydının silindiği ve geri kalan 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle iptal edildiği bildirildi.

Üniversitenin, yatay geçişlerle ilgili yaptığı inceleme ve araştırmaların devam edeceği belirtilerek, ilgili bilgi ve belgelerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na ivedilikle gönderileceği vurgulandı.