19 Mart 2025, Çarşamba sabah saatleri itibarıyla Instagram, YouTube ve X (eski adıyla Twitter) kullanıcıları, platformlara erişimde büyük sorunlar yaşadılar. Birçok kullanıcı, bu popüler sosyal medya ve video paylaşım platformlarına giriş yapmaya çalışırken hata mesajları ve bağlantı sorunlarıyla karşılaştı. Sosyal medya üzerinden yapılan şikayetler, erişim problemlerinin oldukça yaygın olduğunu gösteriyor.
Kaynak: Downdetector
Instagram'da Bağlantı Sorunları ve Erişim Problemleri
Instagram kullanıcıları, profil yükleme, hikaye paylaşımı ve akış yenileme gibi temel işlevlerde ciddi aksamalar yaşadıklarını belirtti. Bazı kullanıcılar, hesaplarına giriş yapamadıklarını ve sürekli hata mesajları aldıklarını dile getirdi. Bu erişim sorunları, Instagram'ın normal işleyişini zorlaştırırken, kullanıcılar sosyal medyada bu konuda şikayetlerini dile getirdi.
Kaynak: Downdetector
YouTube'da Video Akışı ve Canlı Yayın Sorunları
YouTube kullanıcıları ise platforma erişmeye çalışırken uzun süre bekleme sorunları yaşadıklarını bildirdi. Videoların yüklenmemesi ve canlı yayınların kesintiye uğraması gibi problemlerle karşılaşan kullanıcılar, bazı durumlarda YouTube'un tamamen erişilemez hale geldiğini ifade etti. Bu erişim sorunları, YouTube'da içerik izleme deneyimini olumsuz etkiledi.