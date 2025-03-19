X platformunda da kullanıcılar, akış yenileme, tweet paylaşımı ve mesaj gönderme işlemlerinde ciddi aksaklıklar yaşadı. Özellikle mobil uygulama üzerinden erişim sağlamaya çalışan kullanıcılar, sürekli hata mesajlarıyla karşılaştıklarını bildirdi. X'in daha önceki günlerde yaşadığı benzer sorunlar, bu durumun teknik bir hatadan mı kaynakladığı hakkında soru işaretleri oluşturdu.

Kaynak: Downdetector

Yetkililerden Resmi Açıklama Bekleniyor

Henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Erişim sorunlarının nedeninin teknik bir arıza mı yoksa siber bir saldırı mı olduğu konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Kullanıcılar, sosyal medya platformlarında yaşanan bu tür sorunların ardında yatan gerçek nedeni öğrenmek için resmi açıklamaları bekliyor. Gelişmeler ise yakından takip ediliyor.