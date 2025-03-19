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Instagram çöktü mü? 19 Mart Youtube, Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor? Sosyal medya erişim sorunu...

19 Mart 2025 Çarşamba sabahı itibarıyla sosyal medya kullanıcıları platformlara giriş yaparken ciddi sorunlar yaşadıklarını bildirmeye başladılar. Instagram, Twitter (X) gibi popüler sosyal medya ağlarına erişim sağlayamayan pek çok kullanıcı arama motoruna yöneldi. Bu erişim problemleri özellikle mobil cihazlar üzerinden yapılan girişlerde yoğunlaştı.

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Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 06:55 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 07:17
Instagram çöktü mü? 19 Mart Youtube, Twitter X çöktü mü, neden açılmıyor? Sosyal medya erişim sorunu...

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19 Mart 2025, Çarşamba sabah saatleri itibarıyla Instagram, YouTube ve X (eski adıyla Twitter) kullanıcıları, platformlara erişimde büyük sorunlar yaşadılar. Birçok kullanıcı, bu popüler sosyal medya ve video paylaşım platformlarına giriş yapmaya çalışırken hata mesajları ve bağlantı sorunlarıyla karşılaştı. Sosyal medya üzerinden yapılan şikayetler, erişim problemlerinin oldukça yaygın olduğunu gösteriyor.

Kaynak: DowndetectorKaynak: Downdetector

Instagram'da Bağlantı Sorunları ve Erişim Problemleri

Instagram kullanıcıları, profil yükleme, hikaye paylaşımı ve akış yenileme gibi temel işlevlerde ciddi aksamalar yaşadıklarını belirtti. Bazı kullanıcılar, hesaplarına giriş yapamadıklarını ve sürekli hata mesajları aldıklarını dile getirdi. Bu erişim sorunları, Instagram'ın normal işleyişini zorlaştırırken, kullanıcılar sosyal medyada bu konuda şikayetlerini dile getirdi.

Kaynak: DowndetectorKaynak: Downdetector

YouTube'da Video Akışı ve Canlı Yayın Sorunları

YouTube kullanıcıları ise platforma erişmeye çalışırken uzun süre bekleme sorunları yaşadıklarını bildirdi. Videoların yüklenmemesi ve canlı yayınların kesintiye uğraması gibi problemlerle karşılaşan kullanıcılar, bazı durumlarda YouTube'un tamamen erişilemez hale geldiğini ifade etti. Bu erişim sorunları, YouTube'da içerik izleme deneyimini olumsuz etkiledi.

Kaynak: DowndetectorKaynak: Downdetector

X (Twitter) Platformunda Akış ve Mesajlaşma Problemleri

X platformunda da kullanıcılar, akış yenileme, tweet paylaşımı ve mesaj gönderme işlemlerinde ciddi aksaklıklar yaşadı. Özellikle mobil uygulama üzerinden erişim sağlamaya çalışan kullanıcılar, sürekli hata mesajlarıyla karşılaştıklarını bildirdi. X'in daha önceki günlerde yaşadığı benzer sorunlar, bu durumun teknik bir hatadan mı kaynakladığı hakkında soru işaretleri oluşturdu.

Kaynak: DowndetectorKaynak: Downdetector

Yetkililerden Resmi Açıklama Bekleniyor

Henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Erişim sorunlarının nedeninin teknik bir arıza mı yoksa siber bir saldırı mı olduğu konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Kullanıcılar, sosyal medya platformlarında yaşanan bu tür sorunların ardında yatan gerçek nedeni öğrenmek için resmi açıklamaları bekliyor. Gelişmeler ise yakından takip ediliyor.

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