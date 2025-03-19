Buğra Gökçe kimdir, kaç yaşında? İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökçe aslen nereli?

Operasyon kapsamında çok sayıda belediye çalışanı ve yönetici gözaltına alınırken, soruşturmanın belediyedeki ihale süreçleri, mali işlemler ve çeşitli iddialar çerçevesinde yürütüldüğü bildirildi. İşte gözaltına alınan isimlerden biri olan Buğra Gökçe hakkında merak edilenler.