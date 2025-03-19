Buğra Gökçe kimdir, kaç yaşında? İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökçe aslen nereli?

(Kaynak: Sosyal Medya)
2009'da Çankaya Belediyesi'nde başkan yardımcısı olarak göreve başlamasının ardından, 2014 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne geçiş yaptı. Fen İşleri Daire Başkanı olarak başlayan Gökçe, 2017'de İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri oldu.
Mayıs 2022'de İzmir'den ayrılan Gökçe, 1 Haziran 2022'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi. Şubat 2023'te aynı zamanda İETT Genel Müdürü olarak da görev yapmaya başladı.
(Kaynak: Sosyal Medya)
2024 yerel seçimleri öncesinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu ancak aday gösterilmedi.
Bunun ardından İBB'de yeniden görev aldı ve Nisan 2024 itibarıyla İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanlığı'na atandı.