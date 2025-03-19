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Buğra Gökçe kimdir, kaç yaşında? İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökçe aslen nereli?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik geniş çaplı bir yolsuzluk ve "kent uzlaşısı" soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 100’den fazla isim gözaltına alındı. Bu isimler arasında Buğra Gökçe de yer alıyor. Peki Buğra Gökçe kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilen bilgiler.

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Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 11:49 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 11:51
Buğra Gökçe kimdir, kaç yaşında? İstanbul Planlama Ajansı İPA Başkanı Buğra Gökçe aslen nereli?

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Operasyon kapsamında çok sayıda belediye çalışanı ve yönetici gözaltına alınırken, soruşturmanın belediyedeki ihale süreçleri, mali işlemler ve çeşitli iddialar çerçevesinde yürütüldüğü bildirildi. İşte gözaltına alınan isimlerden biri olan Buğra Gökçe hakkında merak edilenler.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BUĞRA GÖKÇE KİMDİR?

1974 yılında Ankara'da doğan Buğra Gökçe Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden mezun oldu. 2000 yılında yüksek lisansını tamamladıktan sonra 2008'de ODTÜ Şehir Planlama Anabilim Dalı'nda doktora derecesi aldı.

Akademik kariyerinde ODTÜ ve Gazi Üniversitesi'nde dersler veren Gökçe Ocak 2025 itibariyle doçent unvanını aldı.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

Belediyelerdeki Görevleri ve Siyasi Kariyeri

Gökçe'nin kamu kariyeri 1996 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Dairesi'nde başladı. 2009'a kadar bu kurumda görev aldıktan sonra 2009-2010 yıllarında İzmir Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Başkanı olarak çalıştı.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

2009'da Çankaya Belediyesi'nde başkan yardımcısı olarak göreve başlamasının ardından, 2014 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne geçiş yaptı. Fen İşleri Daire Başkanı olarak başlayan Gökçe, 2017'de İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri oldu.

Mayıs 2022'de İzmir'den ayrılan Gökçe, 1 Haziran 2022'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi. Şubat 2023'te aynı zamanda İETT Genel Müdürü olarak da görev yapmaya başladı.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

2024 yerel seçimleri öncesinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu ancak aday gösterilmedi.

Bunun ardından İBB'de yeniden görev aldı ve Nisan 2024 itibarıyla İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanlığı'na atandı.

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