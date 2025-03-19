19 Mart Metrobüs, Marmaray çalışıyor mu? Hangi duraklar kapalı? İstanbul ulaşımda son durum

İstanbul 'da toplu taşıma hizmetlerinin aksayıp aksamadığı ve hangi hatların aktif olduğu konusunda son durum araştırılıyor. 19 Mart Çarşamba günü Marmaray ve metrobüs hatlarının açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Peki bugün Metrobüs, Marmaray kapalı mı? İşte alternatif duraklar…

Marmaray seferlerinin durdurulması veya duraklarının kapatılması hakkında şu an için resmi bir açıklama bulunmuyor. Marmaray, normal güzergahında hizmet vermeye devam ediyor. Resmi açıklamalar yapılırsa konuda hakkında bilgiler güncellenecektir.

(Kaynak: AA)

19 MART METROBÜS ÇALIŞIYOR MU?

Metrobüs seferleri, Marmaray gibi normal sefer düzeninde çalışmaya devam ediyor. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yalnızca bazı metro istasyonlarının geçici olarak kapatıldığı belirtildi.

İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre, 19 Mart 2025 sabah saat 06:00'dan itibaren bazı metro hatları ve istasyonları, güvenlik tedbirleri kapsamında hizmet dışı bırakıldı. Bu hatlar ve istasyonlar şunlardır:

↪ M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı hatlarının Emniyet-Fatih İstasyonu,

↪ M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman hattının Taksim İstasyonu.

Bu karar doğrultusunda, yalnızca belirtilen metro hatlarındaki seferler etkilenmiş olup, diğer toplu taşıma araçları normal şekilde çalışıyor.