19 Mart İstanbul trafiğe kapalı yollar tam liste | Bugün hangi caddeler kapalı, neden? Kapatılan metro durakları ve alternatif güzergahlar

(Takvim Foto Arşiv)

🚫Akşemsettin Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

🚫Kocasinan Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

🚫Mütercim Asım Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

🚫Oğuzhan Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

🚫Akdeniz Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar