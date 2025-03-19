SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

19 Mart İstanbul trafiğe kapalı yollar tam liste | Bugün hangi caddeler kapalı, neden? Kapatılan metro durakları ve alternatif güzergahlar

İstanbul Valiliği, 19 Mart 2025 tarihinde şehir genelinde belirli cadde ve sokaklarda araç trafiğine kapatma uygulamaları yapılacağını duyurdu. Bu tarihte özellikle merkezi bölgelerde yoğunluk yaşanmaması adına bir dizi yol kapanışı ve toplu taşıma güzergahlarında değişiklikler öngörülüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 08:31 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 15:15
19 Mart İstanbul trafiğe kapalı yollar tam liste | Bugün hangi caddeler kapalı, neden? Kapatılan metro durakları ve alternatif güzergahlar

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul Valiliği, sabah saatlerinde yaptığı duyuru ile 19 Mart Çarşamba günü için bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı. Bu durum, Megakent'teki günlük ulaşımını araç veya toplu taşıma ile sağlayan vatandaşlar için önemli bir gündem maddesi haline geldi. Peki hangi yollar trafiğe kapatıldı? İşte 19 Mart kapalı yolların tam listesi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

İstanbul Valiliği, kent genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19 - 23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını duyurdu.

(İstanbul Valiliği 19 Mart Tarihli Basın Açıklaması)(İstanbul Valiliği 19 Mart Tarihli Basın Açıklaması)

Öte yandan kimi cadde ve sokakların da araç trafiğine kapatılması kararı alındı.

19 Mart Trafiğe Kapatılan Yollar Listesi

İstanbul'da 19 Mart 2025 tarihinde, aşağıdaki cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılacak:

🚫Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve bu caddeye çıkan tüm yollar (Aksaray Kavşağı ile D100 Kavşağı Arası)

🚫Adnan Menderes Bulvarı Yan Yolları (Akdeniz Caddesi – Oğuzhan Caddesi Kavşakları ile Kale Boyu Caddesi – Sulukule Caddesi Kavşakları Arası, iki yönlü)

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)
🚫Akşemsettin Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

🚫Kocasinan Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

🚫Mütercim Asım Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

🚫Oğuzhan Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

🚫Akdeniz Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

🚫Şair Cem Sokak, Safran Sokak, Sarı Nasuh Sokak, Hüsrev Paşa Sokak, Hoca Efendi Sokak, Korkut Ata Sokak, Neyzen İhsan Sokak, Albay Cemil Sakarya Sokak, Tuti Abdülatif Sokak, Zembilci Sokak, Yamak Sokak, Aktar Sokak, Yeni Bahçe Sokak, Keçeci Çeşmesi Sokak, Arpa Emini Köprüsü Sokak, Öztan Sokak, Keçeci Meydanı Sokak, Keçeciler Fırını Sokak, Kasideci Sokak, Mevlütçü Sokak

Alternatif Yollar

Trafiğe kapalı alanları aşmak isteyen sürücüler için önerilen alternatif güzergahlar ise şu şekilde:

Turgut Özal Bulvarı - Millet Caddesi

Atatürk Bulvarı

Fevzi Paşa Caddesi

D-100 Karayolu

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Toplu Taşıma Düzenlemeleri: Hangi metro durakları kapatıldı?

İstanbul'daki toplu taşıma hatlarında da önemli değişiklikler yapıldı.

19 Mart 2025 günü saat 06:00'dan itibaren aşağıdaki metro hatları ve istasyonları geçici olarak seferden kaldırıldı:

🚫M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hatlarında Emniyet-Fatih İstasyonu iptal edilecek ve tüm yolcu giriş çıkış noktaları kapatıldı.

🚫M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattında Taksim İstasyonu iptal edildi ve tüm giriş çıkış noktaları seferden kaldırıldı.

19 Mart metro seferleri son dakika durduruldu: Taksim metrosu kapalı mı, neden kapandı?19 Mart metro seferleri son dakika durduruldu: Taksim metrosu kapalı mı, neden kapandı?
19 Mart metro seferleri son dakika durduruldu: Taksim metrosu kapalı mı, neden kapandı?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İBB’ye kayyum atanır mı? Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve diğerleri neden gözaltına alındı? Para sayma görüntülerini ifşa eden Erkan Çakır konuştu
TAKVİM foyasını ortaya çıkardı! Murat Ongun’un at ortağı Emrah Bağdatlı dört nala kaçtı: İBB’de girift ilişkiler mide bulandıran işler
Türk Telekom
CANLI TAKİP | İBB’ye yolsuzluk ve terör soruşturması: Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı! Murat Ongun, Necati Özkan...
Ekrem İmamoğlu’na terör soruşturması! PKK elebaşı Cemil Bayık ve Mustafa Karasu detayı
CHP’li Ekrem İmamoğlu ve kurduğu Ekosistemdeki 100’den fazla kişiye gözaltı! İsim isim tam liste... Kim, kimdir?
İBB’deki yolsuzluk operasyonunda şok detaylar! MASAK raporu neleri ortaya çıkardı? Şantajdan dolandırıcılığa... Paralar kuryelerle taşındı
CHP’li İBB delil karartıyor! İmamoğlu’na gözaltı sonrası evraklar imha ediliyor: Saraçhane, Kasımpaşa, Kömürcüoda’ya dikkat
İşte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki suçlamalar: Rüşvetten irtikapa PKK’ya yardımdan dolandırıcılığa!
Kiev ve Moskova birbirini saldırıyla suçlarken Zelenskiy duyurdu! Bugün Trump’la görüşecek
Putin-Trump görüşmesinin arka planı: Orta Doğu’da yeni düzen! İttifaklar değişiyor mu?
Altın, dolar, euro... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten açıklama geldi
Aslı Baykal’dan İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklama: Temiz siyaset için büyük adımlar | CHP’ye kurultay çağrısı
Şeyma Subaşı’nın eniştesi Merthan Açil de gözaltında! İhaleler ortaya çıktı! Ödenen para dudak uçuklattı
MHP lideri Devlet Bahçeli’den Ekrem İmamoğlu açıklaması: Hiç kimse hesap sorulamaz değildir | Türk yargısına güvenim tamdır
Kuruluş Osman 6. Sezon
Balya balya paradan kule dikenler alındı! İmamoğlu’ndan sonra Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz’a gözaltı: Suçtan elde edilen para aklandı
Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı anlarda Mansur Yavaş’ın Tayvan’da olduğu ortaya çıktı: Bilet ayarlayamadık
İsmail Saymaz gözaltına alındı! Gezi Parkı sanıkları ile irtibatı tespit edildi! HTS ortaya çıktı
Yeşilçam yıldızı Sevda Aktolga bakın şimdi ne halde! Kemal Sunal’ın büyük aşkı Selma’ydı...