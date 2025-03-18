17-25 Aralık FETÖ darbe girişiminin kritik isimlerindendi! FETÖ’cü Osman Şamil Kaya yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda örgütün kritik bir ismi daha yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün deşifresine yönelik çalışmalar devam ediyor.

FETÖ'CÜ OSMAN ŞAMİL KAYA YAKALANDI

Darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen eski 3. sınıf emniyet müdürü Osman Şamil Kaya, emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonla Çankaya'da örgütün hücre evinde yakalandı.

FETÖ'NÜN 17-25 ARALIK DARBESİNDE ANKARA AYAĞINDAYDI!

Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan Kaya'nın 17-25 Aralık darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü olduğu ve darbe girişiminin Ankara ayağındaki ekipte görev aldığı belirtildi.

BYLOCK KULLANICISI

Adına dört farklı hattan FETÖ'nün gizli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı ve örgütsel yazışmalarının bulunduğu tespit edilen Kaya'nın, güncel veri analiz raporu içeriklerine göre örgüte bağlılığı en üst seviyede olan "A5" kategorisinde bulunduğu kaydedildi.

Örgütsel toplantılara katıldığına dair hakkında tanık beyanı bulunan Kaya'nın, FETÖ'nün tepe yöneticileriyle irtibatının bulunduğu ve aldığı talimatla örgütün şantaj kasetlerini sakladığı öğrenildi.

FETÖ'NÜN 17-25 ARALIK DARBE GİRİŞİMİ

Fetullahçı Terör Örgütü 17-25 Aralık 2013'te emniyet-yargı darbe girişiminde bulundu. Yabancı istihbarat örgütlerinden destek alan Fetullahçı Terör Örgütü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve yakın çevresini uydurulmuş, montaj delillerle itibarsızlaştıramaya çalıştı. Yargı ve emniyet içindeki kriptolarla yapılan bu darbe girişimi amacına ulaşamadı. FETÖ'nün sinsi planları Türkiye'nin demokrasisine sahip çıkması ve hükümetin dik duruşu ile engellendi.