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28 Mart Cuma tatil mi, yarım gün mü? 2025 Ramazan Bayramı Arefesi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

Mart ayının üçüncü haftasına girilirken çalışanlar gözlerini bayram tatiline çevirdi. Ramazan Bayramı’nda uzun bir tatil yapmak isteyenler resmi tatil günlerini yıllık izinleriyle birleştirerek planlarını oluşturuyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu oldu. Peki 28 Mart Cuma tatil mi, yarım gün mü? Arefe hangi güne denk geliyor? İşte merak edilen tarihler.

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Giriş Tarihi :17 Mart 2025 , 12:30 Güncelleme Tarihi :17 Mart 2025 , 12:30
28 Mart Cuma tatil mi, yarım gün mü? 2025 Ramazan Bayramı Arefesi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

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Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala tatil süresi merak konusu oldu. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar bayram tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağını araştırıyor. Peki 2025 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak? Kamu ve özel sektör çalışanları kaç gün izin yapacak?

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bayram Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Ramazan Bayramı tatili, 2025 yılında 29 Mart Cumartesi günü arefe günü ile başlayacak. Resmi olarak bayramın ilk günü 30 Mart Pazar, ikinci günü 31 Mart Pazartesi ve üçüncü günü 1 Nisan Salı olarak takvimde yer alıyor. Normal şartlarda, bayram tatili 3,5 gün sürecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)
Kabine Toplantısı Bekleniyor

Bayram tatilinin uzayıp uzamayacağı konusunda son kararı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi verecek. Geçtiğimiz yıl hükümet, 1,5 günlük idari izin kararı alarak bayram tatilini 9 güne uzatmıştı. Bu yıl ise bayramın hafta sonu ile birleşmesi nedeniyle gözler 24 Mart'ta yapılması beklenen Kabine Toplantısı'na çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantı sonrası resmi açıklama yapması bekleniyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bayram Tatili 9 Gün Olabilir mi?

Ramazan Bayramı'nın 9 gün olma ihtimali bayram tatilinin salı günü bitiyor olması dolayısıyla düşük görünüyor. Bayram tatilinin 9 gün olabilmesi için Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerinin de tatil olarak ilan edilmesi gerekiyor.

28 Mart Cuma tatil mi?

28 Mart Cuma günü tatil kapsamında değil. Ancak bayram tatili uzatılırsa durum değişebilir.

AREFE VE BAYRAM GÜNLERİ

Arefe Günü: 29 Mart 2025 Cumartesi (Yarım Gün)
Bayramın 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar
Bayramın 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi
Bayramın 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)
Özel Sektör Çalışanları İçin Durum Ne Olacak?

Kamu çalışanları için idari izin verilmesi halinde, tatil süresi uzayacak ancak özel sektör çalışanları için bu durum işverenlerin inisiyatifine bağlı olacak. Birçok şirket çalışanlarına yıllık izin hakkı tanıyarak uzun tatil imkanı sunabiliyor. Bu nedenle özel sektör çalışanlarının izin planlamalarını iş yerleriyle önceden yapmaları tavsiye ediliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bayram Tatilinde Kapalı Olacak Yerler

Bayram tatili süresince resmi kurumlar kapalı olacak. Ancak nöbetçi eczaneler ve hastanelerin acil servisleri hizmet vermeye devam edecek. İşte tatil süresince kapalı olacak yerler:

Okullar ve Üniversiteler

Kamu Kurumları (Belediyeler, Valilikler, Kaymakamlıklar, Muhtarlıklar)

Bankalar (Özel ve kamu bankaları)

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Eczaneler (Sadece nöbetçi eczaneler açık olacak)

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