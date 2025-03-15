PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan'dan müjde: 37 bin personel alınacak!

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde Sağlık Çalışanları ile İftar Programı’nda konuşan Başkan Erdoğan, bu yıl sağlıkta 37 bin hekim dışı personelin istihdam edileceğini açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Mart 2025
Başkan Erdoğan’dan müjde: 37 bin personel alınacak!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Sağlık Çalışanları ile İftar Programı'nda konuştu. Bu yıl sağlıkta 37 bin hekim dışı personelin istihdam edileceğini açıklayan Erdoğan, "22 yıl boyunca pek çok reforma imza attık. Üniversite ve özel hastane kapılarının tüm vatandaşlarımıza açılmasını sağladık. Toplamda 37 bin 367 yataklı 25 şehir hastanemiz hizmete girdi. Halen 13 bin 950 yaraklı 11 şehir hastanesini yapımı sürüyor. Sağlıkta şiddete asla müsamahamız yoktur. Bu konuda ilkemiz sıfır toleranstır. Hekimlerimize ve sağlık personelimize el kaldırılmasını asla kabul edemeyiz" dedi.

Başkan Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramında müjdeyi verdi: Sağlık ordusuna 37 bin yeni personel alınacak!Başkan Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramında müjdeyi verdi: Sağlık ordusuna 37 bin yeni personel alınacak!
Başkan Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı'nda müjdeyi verdi: Sağlık ordusuna 37 bin yeni personel alınacak!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ekrem İmamoğlu’nun diploma soruşturmasında yeni gelişme! Sınav sonucu ortaya çıktı! Neredeyse baraj altında kalıyormuş
ÇALIŞANLARA ÇİFTE EMEKLİLİK | Yeni sistem nasıl uygulanacak? Primleri kim ödeyecek?
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Şam ziyareti ve Suriye açıklaması: Ne ilk ne de son provokasyon olacak
10 yaşında Filistin davası için İsrail markalarına savaş açtı! Başkan Erdoğan’ın elinden ödül alan Ömer Asaf duruşuyla takdir topladı
Başkan Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı’nda müjdeyi verdi: Sağlık ordusuna 37 bin yeni personel alınacak!
CHP’li belediyelere terör soruşturması: Şükrü Genç tutuklandı
Zirvede fark 10! Galatasaray - Antalyaspor: 4-0 | MAÇ SONUCU
Trump’a Grönland şoku! Seçimi kazanan partinin liderinden bağımsızlık açıklaması: Ne ABD’li ne de Danimarkalı olmak istiyoruz
Ukrayna’da sıcak saatler! Zelenskiy’den Putin’e rest: Savaştan çıkamaz
Başkan Erdoğan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Denis Becirovic’i kabul etti
Donald Trump ve Putin’den Ukrayna görüşmesi: Kanlı savaşın sona erme ihtimali çok yüksek
PKK elebaşı Cemil Bayık’tan İmralı pazarlığı! Kongre için şart koştu
Galatasaray’dan flaş adım! Milli yıldız için girişimler başlıyor
İstanbul’da lahmacun fiyatları dudak uçuklattı! Esenler’de 60 TL, Göktürk’te 250 TL
Fenerbahçe’de ipler koptu! 8 ayrılık birden
Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyon olunursa o gelecek
Zembilli’nin gençleri bakın aslen nereli! Emre Dinler, Özgür Cem Tuğluk, Sude Zülal Güler...
Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Tarihler belli oldu: 4A, 4B, 4C’li emekliler...
Trump saldırısını bilmişti! Yeni Nostradamus’tan korkutan tahmin: Faciayı günler önceden haber verdi
Zafer Algöz acı haberi duyurduğu paylaşımını neden sildi? Ortaya çıkan gerçek kahretti | Şinasi Yurtsever’in Ölüyor muyum sözleri...