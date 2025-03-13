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İmamoğlu soruşturmasında 100 kişinin daha adı çıktı!

İ.Ü. İşletme Fakültesi’ne usulsüz geçiş yaptığı iddia edilen İmamoğlu soruşturmasında, 100 kişinin daha adı çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Mart 2025
İmamoğlu soruşturmasında 100 kişinin daha adı çıktı!

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili İ.Ü. Rektörlüğü, İşletme Fakültesi'ne uzanan usulsüzlük zincirini tespit etti. O tarihlerde 100 kişinin yönetmeliklerin hiçe sayılarak İ.Ü.'ye kayıt yaptırdıklarını belirledi.

Bu kişiler arasında İmamoğlu ile birlikte özellikle mason ve roteryen, iş insanı, avukat, subay ve siyasetçi çocuklarının olduğu öğrenildi. Şu anda bu insanların büyük holdinglerde yönetici, üniversitede öğretim üyesi, medya çalışanı, yazar ve başka meslek dallarında görev yaptığı kaydedildi.

Ayrıca CİMER'e yapılan çok sayıdaki başvuruya "İmamoğlu'nun yatay geçişinin usule uygun olduğuna" dair cevap yazan İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Ahmet Köse'nin de görevinden istifa ettiği iddia edildi.

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