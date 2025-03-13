DHKP/C’ye finansman sağlayan CHP’li belediyeler hakkında yeni detaylar ortaya çıktı!

Terör örgütü DHKP/C'ye finansman sağlayan CHP'li Ataşehir, Şişli, Maltepe ve Sarıyer belediyeleriyle ilgili yürütülen soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıktı.



Soruşturma dosyasında yer alan itirafçı ifadelerine göre, CHP'li Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet havuzundan DHKP/C'nin kasasına maddi yardımda bulunulduğu anlaşıldı. Buna göre 4 belediyeden "Grup Yorum konseri, piknik, örgütle iltisaklı sinema filmi" çekimi adı altında binlerce liralık para aktarıldı.



Yine aynı ifadelerde CHP'li Ataşehir ilçe belediyesinde müdür olarak görev yapan Haydar Battal'ın her ay örgüte düzenli olarak para gönderdiği de aktarıldı. Gözaltındaki 32 kişinin sorsugunun devam ettiği açıklandı. MUSTAFA SAİT ÖZKAN

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN