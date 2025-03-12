CHP’li belediyelerin terör örgütü DHKP-C’ye finans sağladıkları ortaya çıktı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, DHKP/C terör örgütü tarafından örgüte Finansal Destek sağlamak amacıyla İKOM (İhtiyaç Komitesi) kurulduğu tespit edildi. Buna göre, İKOM'da faaliyet yürüten Doğan Karataştan ve Yunus Bolukoç'ın örgüt adına 2014-2016 arasında CHP'li Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyeleri ile görüşerek örgüt adına finansal destek talep ettiği öğrenildi.



32 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Örgütün "Kazova Tekstil'i ele geçirdiği ve firmanın 2014-2015'te CHP'li belediyelerde ihalelere girdiği belirlendi. Bu ihalelerde yolsuzlukların tespit edildiği öğrenildi. Bu kapsamda dün sabah erken saatlerde polis ekipleri bir operasyon düzenlendi.



Ataşehir, Sarıyer, Şişli ve Maltepe belediyesinden eski başkan yardımcılarının da aralarında olduğu toplam 32 şüpheli gözaltına alınarak Emniyet'e getirildi. Gözaltına alınanlar arasında, Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de olduğu öğrenildi.



Ayrıca Maltepe Belediyesi eski Başkanı Ali Kılıç mağdur, Şişli Belediyesi eski Başkanı Hayri İnönü ve Şişli Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül de Çağlayan Adliyesi'ne gelerek tanık sıfatıyla ifade verdi.

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