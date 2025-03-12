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Askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri ve sevk tarihleri

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 2025 Mayıs celbi kapsamında silahaltına alınacak yükümlüler için geri sayım başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde vatani görevini yerine getirecek olan adaylar askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi merakla bekliyor.

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Giriş Tarihi :13 Mart 2025 , 06:07 Güncelleme Tarihi :13 Mart 2025 , 06:08
Askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri ve sevk tarihleri

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Askere gidecek yükümlüler sınıflandırma ve seçim işlemlerinin tamamlanmasının ardından e-Devlet sistemi üzerinden askerlik yerlerini öğrenebilecek. İşte 2025 yılı Mayıs celbi askerlik yerleri ve sevk tarihleri hakkında tüm detaylar.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak?

2025 Mayıs celbi kapsamında askere alınacak yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Nisan 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden erişime açılacaktır. Yükümlüler, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak askerlik yerlerini öğrenebileceklerdir.

Seçim ve sınıflandırma sürecinde yükümlüler, eğitim durumu, sağlık koşulları ve diğer kriterlere göre belirlenen birliklere yönlendirilecektir. Daha önceki celp dönemlerinde sınıflandırılan ancak sevke katılmayan yükümlüler, er statüsünde askere sevk edilecektir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2025 Mayıs Celbi Sevk Tarihleri

Milli Savunma Bakanlığı, 2025 yılı Mayıs celbi kapsamında yükümlülerin sevk tarihlerini açıkladı. Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri şu şekildedir:

Yükümlü Grubu Sevk Tarihleri

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1. Grup)08 Mayıs 2025

Er (2. Grup)12 Haziran 2025

Er (3. Grup)10 Temmuz 2025

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)
Yedek subay ve astsubay adayları ile erlerin sevk işlemleri belirlenen tarihlerde gerçekleşecektir. Yükümlüler, belirlenen tarihlerde birliklerine katılmak zorundadır. Sevk belgesini almayan veya belirlenen sürede birliklerine katılmayanlar hakkında bakaya işlemi uygulanacaktır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Askerlik Yerleri Nasıl ve Nereden Öğrenilir?

Askere gidecek adaylar, celp dönemlerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecekler. e-Devlet'e giriş yapmak için:

PTT'den alınan e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası ile sisteme giriş yapılmalıdır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

"Milli Savunma Bakanlığı Askerlik Sorgulama" hizmeti seçilerek askerlik yeri sorgulanabilir.

Yükümlüler, kendilerine atanan birlikleri ve sevk tarihlerini görüntüleyebilir.

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