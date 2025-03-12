Askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri ve sevk tarihleri

Askere gidecek yükümlüler sınıflandırma ve seçim işlemlerinin tamamlanmasının ardından e-Devlet sistemi üzerinden askerlik yerlerini öğrenebilecek. İşte 2025 yılı Mayıs celbi askerlik yerleri ve sevk tarihleri hakkında tüm detaylar.

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Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak?

2025 Mayıs celbi kapsamında askere alınacak yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Nisan 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden erişime açılacaktır. Yükümlüler, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak askerlik yerlerini öğrenebileceklerdir.

Seçim ve sınıflandırma sürecinde yükümlüler, eğitim durumu, sağlık koşulları ve diğer kriterlere göre belirlenen birliklere yönlendirilecektir. Daha önceki celp dönemlerinde sınıflandırılan ancak sevke katılmayan yükümlüler, er statüsünde askere sevk edilecektir.