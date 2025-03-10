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Kocaeli iftar vakti saat kaçta? Kocaeli'de oruç kaçta açılacak? 2025 Diyanet İmsakiyesi...

Ramazan ayının manevi atmosferi içinde oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar, sahur ve iftar vakitlerini yakından takip ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı imsakiyesine göre, Ramazan ayı 28 Şubat’ı 1 Mart’a bağlayan gece başladı. Kocaeli’de iftar vakti ve teravih namazı saatleri merak ediliyor. Peki, Kocaeli’de iftar saat kaçta? Sahur ne zaman yapılacak? İşte güncel ezan saatleri ve Ramazan ayına özel imsakiye detayları…

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Giriş Tarihi :11 Mart 2025 , 03:00 Güncelleme Tarihi :11 Mart 2025 , 03:00
Kocaeli iftar vakti saat kaçta? Kocaeli’de oruç kaçta açılacak? 2025 Diyanet İmsakiyesi...

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Kocaeli'de Ramazan ayı için sahur, iftar ve teravih namazı saatleri belli oldu. 2025 yılı Diyanet imsakiyesine göre, Ramazan ayı 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece başladı. Oruç ibadetini yerine getirecek kişiler tarafından Kocaeli iftar vakti ve teravih namazı saatleri merak ediliyor. Peki Kocaeli iftar saati kaçta? İşte, sahur ve teravih vakitlerine dair detaylar…

Kaynak: AAKaynak: AA

Kocaeli'de iftara kaç saat kaldı?

1 Mart 2025 Cumartesi günü, Kocaeli'de Ramazan ayının ilk günü olarak idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan imsakiye bilgilerine göre, Kocaeli'de ilk iftar saati 18:58 olarak belirlenmiş olup, sahur saati ise 06:04'tür.

(takvim.com.tr)(takvim.com.tr)

KOCAELİ İMSAK VAKİTLERİ

Kocaeli imsakiye bilgileri yukarıdaki gibidir.

KOCAELİ SAHUR VE İFTAR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: AAKaynak: AA

2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

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