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KIRIKKALE SAHUR VAKTİ 2025: İmsakiye Ramazan ayı Kırıkkale iftar vakti ve (imsak) sahur saat kaçta?

2025 Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Kırıkkale'de yaşayan vatandaşlar, oruç ibadetlerini yerine getirmek için iftar ve imsak vakitlerini araştırmaya başladılar. Diyanet İşleri Başkanlığı, Kırıkkale için özel olarak hazırladığı 2025 imsakiyesi ile sahurda oruca başlanacak ve iftar yapılacak saatleri duyurdu. Kırıkkale'de yaşayan Müslümanlar, bu mübarek ayda ibadetlerini eksiksiz yerine getirebilmek için güncel imsakiye bilgilerine büyük önem veriyor. Peki, Kırıkkale'de bugün oruç saat kaçta açılacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi verilerine dayanan 2025 Kırıkkale imsakiyesi ve merak edilen tüm detaylar...

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Giriş Tarihi :11 Mart 2025 , 03:00 Güncelleme Tarihi :11 Mart 2025 , 03:00
KIRIKKALE SAHUR VAKTİ 2025: İmsakiye Ramazan ayı Kırıkkale iftar vakti ve imsak sahur saat kaçta?

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2025 Ramazan ayının başlamasıyla birlikte oruç ibadetini yerine getirecek kişiler, iftar ve imsak vakitlerini merak etmeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Kırıkkale için hazırladığı imsakiye ile sahurda oruca başlanacak ve iftar yapılacak saatleri duyurdu. Peki bugün Kırıkkale'de oruç saat kaçta açılacak? İşte güncel imsakiye...

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Kırıkkale iftar vakti saat kaçta?

Bugün Kırıkkale'de oruçlarını açacak olan kişiler saat 18.44 iftar yapacaklar.

Ramazan ayı 29 gün süresince devam edecek ve her gün iftar vakitleri ile sahur saatleri güncellenecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan tam olarak 29 gün sürecek.

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