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İZMİR SAHUR VAKTİ 2025: İmsakiye ile Ramazan ayı İzmir iftar vakti ve (imsak) sahur saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı Ramazan imsakiyesini açıkladı. İzmir'de, Ramazan ayının başlangıcıyla birlikte, sahur ve iftar saatleri belli oldu. 28 Şubat’ı 1 Mart’a bağlayan gece başlayan Ramazan, oruç tutanlar için manevi bir yolculuğa işaret ediyor. Peki, İzmir'de oruç açma saati ne zaman? Teravih namazı için belirlenen vakitler nasıl? İşte, İzmir için güncel imsakiye bilgileri…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Mart 2025 , 03:01 Güncelleme Tarihi :11 Mart 2025 , 03:01
İZMİR SAHUR VAKTİ 2025: İmsakiye ile Ramazan ayı İzmir iftar vakti ve imsak sahur saat kaçta?

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İzmir'de Ramazan ayına özel sahur, iftar ve teravih namazı vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. 2025 yılı Ramazan imsakiyesine göre, On Bir Ayın Sultanı 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece başladı. Oruç tutanlar, sahurda niyet ederek gün boyunca ibadetlerini sürdürecek ve akşam ezanıyla birlikte iftarlarını açacak. Peki, İzmir'de iftar saati kaçta? Teravih namazı ne zaman kılınacak? İşte İzmir güncel imsakiye bilgileri…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

İZMİR'DE SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?

İzmir'de Ramazan ayının ilk sahur vakti 06:16'dir.

İzmir'de sahur vakti, 2025 Ramazan takvimine göre Diyanet tarafından belirlenen imsakiye ile duyurulmaktadır. Sahur, imsak vaktinden önce sona ermelidir. Bu da genellikle sabah namazından önceki zamandır. Güncel İzmir imsakiye bilgisi için aşağıdaki linke tıklayınız.

2025 İZMİR İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

İZMİR'DE İFTAR SAAT KAÇTA?

İzmir'de Ramazan ayının ilk iftar vakti 19:11'de gerçekleşecek.

İzmir'de iftar vakti, 2025 Ramazan imsakiyesine göre belirlenmiş olup, akşam ezanı ile birlikte oruç açılacaktır. Oruç tutanlar, gün boyunca niyetli kaldıktan sonra, iftar saati geldiğinde ibadetlerini tamamlayabilecekler. Günlük imsakiye saatleri ve detaylı bilgiler için takvim.com.tr adresinden takip edilebilir. Güncel Ramazan haberi için aşağıdaki linke tıklayınız.

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(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

2025 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

↪ 2025 yılı için Kadir Gecesi, Dini Günler Takvimi'ne göre 26 Mart Çarşamba gecesi idrak edilecektir.

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