ANKARA SAHUR VAKTİ 2025: İmsakiye ile Ramazan ayı Ankara iftar vakti ve (imsak) sahur saat kaçta?

Ankara'da Ramazan ayı için sahur, iftar ve teravih namazı saatleri belli oldu. Oruç ibadetini yerine getirecek kişiler için Ankara'daki iftar vakti ve teravih namazı saatleri merak konusu. Peki Ankara'da iftar saati kaçta? İşte, sahur ve teravih saatlerine dair detaylar…
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
ANKARA'DA SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?
↪ Ankara'da Ramazan ayının ilk sahur vakti 05:52'dir.
Ankara'da sahur vakti, 2025 Ramazan takvimine göre Diyanet tarafından belirlenen imsakiye ile duyurulmaktadır. Sahur, imsak vaktinden önce sona ermelidir. Bu da genellikle sabah namazından önceki zamandır.
2025 ANKARA İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
ANKARA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?
↪ Ankara'da Ramazan ayının ilk iftar vakti 18:47'de gerçekleşecek.
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