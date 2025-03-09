PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

KOCAELİ SAHUR VAKTİ 2025: İmsakiye ile Ramazan ayı Kocaeli iftar vakti ve (imsak) sahur saat kaçta?

Kocaeli’de sahur, iftar ve teravih saatleri belli oldu! İşte 2025 Ramazan imsakiyesi ve ezan vakitleri…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Mart 2025 , 03:00 Güncelleme Tarihi :10 Mart 2025 , 03:00
KOCAELİ SAHUR VAKTİ 2025: İmsakiye ile Ramazan ayı Kocaeli iftar vakti ve imsak sahur saat kaçta?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kocaeli'de Ramazan ayı için sahur, iftar ve teravih namazı saatleri belli oldu. 2025 yılı Diyanet imsakiyesine göre, Ramazan ayı 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece başladı. Oruç ibadetini yerine getirecek kişiler tarafından Kocaeli iftar vakti ve teravih namazı saatleri merak ediliyor. Peki Kocaeli iftar saati kaçta? İşte, sahur ve teravih vakitlerine dair detaylar…

Kaynak: AAKaynak: AA

Kocaeli'de iftara kaç saat kaldı?

1 Mart 2025 Cumartesi günü, Kocaeli'de Ramazan ayının ilk günü olarak idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan imsakiye bilgilerine göre, Kocaeli'de ilk iftar saati 18:58 olarak belirlenmiş olup, sahur saati ise 06:04'tür.

(takvim.com.tr)(takvim.com.tr)

KOCAELİ İMSAK VAKİTLERİ

Kocaeli imsakiye bilgileri yukarıdaki gibidir.

KOCAELİ SAHUR VE İFTAR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: AAKaynak: AA

2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

  • Arefe Günü 29 Mart 2025 Cumartesi
  • Ramazan Bayramı 1. Gün 30 Mart 2025 | Pazar
  • Ramazan Bayramı 2. Gün 31 Mart 2025 | Pazartesi
  • Ramazan Bayramı 3. Gün 1 Nisan 2025 | Salı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Emeklinin gözü Kabine’de! Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar verilecek? Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte masadaki konular
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Lazkiye’de yaşananlar hakkında: Teröristin mezhebi olmaz
Türk Telekom
Türkiye İsrail’i veto etti siyonistler Ankara’yı hedef aldı!
Terörsüz Türkiye bölgesel iş birliği! Amman’da 5’li güvenlik masası tek mesaj: Şam’ın yanındayız | DEAŞ’la mücadele vurgusu: Ortak operasyon odası kurulacak
Aslan geri dönüşle kazandı! Alanyaspor - Galatasaray: 1-2 | MAÇ SONUCU
MHP Lideri Devlet Bahçeli’den ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: Kanlı musibetin sonu göründü | YPG’ye tepki
Dünya sussa Türkiye susmayacaktır | İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Gazzeli ailelerle aynı sofrada! İftar programında net mesajlar
Hâfız Kasım Yağcıoğlu Hoca Hakk’a yürüdü! Başkan Erdoğan cenazeye katıldı
Fenerbahçe’nin kalesinde kritik karar! İkisi birden...
CHP’li Ahmet Kurtuluş gözaltına alınmıştı | İfadesi ortaya çıktı! AK Partili Elif Lale Bilgili’ye sistematik mobbing... Atalım şunu dışarı
Şaibe paniği İmamoğlu’na CV güncelletti! Yatay geçişte kontenjan usulsüzlüğü belgelendi: 10’dan 48’e çıkarıp liste şişirdiler
Fenerbahçe’de ayrılık! Mourinho o yıldızları sildi
Kamuya 7.374 kişilik memur alınacak! OGM, Ticaret Bakanlığı, TMSF, TÜBİTAK ve 20 kurum ilan verdi! İtfaiye eri, zabıta...
Fenerbahçe’ye Skriniar müjdesi!
İmralı’ya 4. tur! DEM heyeti Suriye’nin kuzeyine eli boş gitmeyecek... Öcalan YPG’ye mektup ya da mesaj gönderecek iddiası
PKK’nın fesih kongresi için İkinci Kandil formülü! Türkiye - Irak - Suriye arasında 3’lü mekanizma: Tasfiyenin yol haritası
Ece Gürel’in ölüme yürüdüğü son görüntüleri ortaya çıktı! Metroya binip...
Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre acı haberi duyurdu! 3 ay ara ile kaybettim...
Ece Gürel spiritüel seans mı yapıyordu? Hocası Hale Nur Özen hakkında flaş gelişme