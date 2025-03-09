KOCAELİ SAHUR VAKTİ 2025: İmsakiye ile Ramazan ayı Kocaeli iftar vakti ve (imsak) sahur saat kaçta?

Kocaeli'de Ramazan ayı için sahur, iftar ve teravih namazı saatleri belli oldu. 2025 yılı Diyanet imsakiyesine göre, Ramazan ayı 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece başladı. Oruç ibadetini yerine getirecek kişiler tarafından Kocaeli iftar vakti ve teravih namazı saatleri merak ediliyor. Peki Kocaeli iftar saati kaçta? İşte, sahur ve teravih vakitlerine dair detaylar…