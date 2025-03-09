PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

ESKİŞEHİR SAHUR VAKTİ 2025: İmsakiye ile Ramazan ayı Eskişehir iftar vakti ve (imsak) sahur saat kaçta?

Bereketin çoğaldığı mübarek Ramazan ayında, oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar, yaşadıkları ilin imsakiye detaylarına ulaşmak için yoğun bir şekilde araştırma yapıyor. İslam'ın beş temel şartından biri olan oruç, sadece bedenin değil, ruhun da arınmasına yardımcı olur. Peki bugün Eskişehir'de oruç ne zaman, saat kaçta açılacak? Eskişehir'de iftar vakti ne zaman? İşte güncel 2025 Ramazan imsakiyesi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Mart 2025 , 03:00 Güncelleme Tarihi :10 Mart 2025 , 03:00
ESKİŞEHİR SAHUR VAKTİ 2025: İmsakiye ile Ramazan ayı Eskişehir iftar vakti ve imsak sahur saat kaçta?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bereketin çoğaldığı mübarek Ramazan ayında, oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar, yaşadıkları ilin imsakiye detaylarına ulaşmak için yoğun bir şekilde araştırma yapıyor. İslam'ın beş temel şartından biri olan oruç, sadece bedenin değil, ruhun da arınmasına yardımcı olur. Peki bugün Eskişehir'de oruç ne zaman, saat kaçta açılacak? Eskişehir'de iftar vakti ne zaman? İşte güncel 2025 Ramazan imsakiyesi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ESKİŞEHİR İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eskişehir'de Ramazan ayının ilk günü iftar 18:56'da açılacak. Ramazan'ın ilk günü Eskişehir iftar saati 18:56 olacak.

ESKİŞEHİR İMSAK VE İFTAR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ESKİŞEHİR'DE RAMAZAN AYININ İLK 5 GÜNÜ İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

Eskişehir 1. Gün (1 Mart Cumartesi)
Sahur vakti: 06:02
İftar vakti: 18:56
Teravih namazı saati: 20:14

Eskişehir 2. Gün (2 Mart Pazar)
Sahur vakti: 06:00
İftar vakti: 18:57
Teravih namazı saati: 20:15

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Eskişehir 3. Gün (3 Mart Pazartesi)
Sahur vakti: 05:59
İftar vakti: 18:59
Teravih namazı saati: 20:16

Eskişehir 4. Gün (4 Mart Salı)
Sahur vakti: 05:57
İftar vakti: 19:00
Teravih namazı saati: 20:17

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Eskişehir 5. Gün (5 Mart Çarşamba)
Sahur vakti: 05:56
İftar vakti: 19:01
Teravih namazı saati: 20:18

🕌 İL İL NAMAZ VAKİTLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Emeklinin gözü Kabine’de! Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar verilecek? Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte masadaki konular
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Lazkiye’de yaşananlar hakkında: Teröristin mezhebi olmaz
Türk Telekom
Türkiye İsrail’i veto etti siyonistler Ankara’yı hedef aldı!
Terörsüz Türkiye bölgesel iş birliği! Amman’da 5’li güvenlik masası tek mesaj: Şam’ın yanındayız | DEAŞ’la mücadele vurgusu: Ortak operasyon odası kurulacak
Aslan geri dönüşle kazandı! Alanyaspor - Galatasaray: 1-2 | MAÇ SONUCU
MHP Lideri Devlet Bahçeli’den ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: Kanlı musibetin sonu göründü | YPG’ye tepki
Dünya sussa Türkiye susmayacaktır | İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Gazzeli ailelerle aynı sofrada! İftar programında net mesajlar
Hâfız Kasım Yağcıoğlu Hoca Hakk’a yürüdü! Başkan Erdoğan cenazeye katıldı
Fenerbahçe’nin kalesinde kritik karar! İkisi birden...
CHP’li Ahmet Kurtuluş gözaltına alınmıştı | İfadesi ortaya çıktı! AK Partili Elif Lale Bilgili’ye sistematik mobbing... Atalım şunu dışarı
Şaibe paniği İmamoğlu’na CV güncelletti! Yatay geçişte kontenjan usulsüzlüğü belgelendi: 10’dan 48’e çıkarıp liste şişirdiler
Fenerbahçe’de ayrılık! Mourinho o yıldızları sildi
Kamuya 7.374 kişilik memur alınacak! OGM, Ticaret Bakanlığı, TMSF, TÜBİTAK ve 20 kurum ilan verdi! İtfaiye eri, zabıta...
Fenerbahçe’ye Skriniar müjdesi!
İmralı’ya 4. tur! DEM heyeti Suriye’nin kuzeyine eli boş gitmeyecek... Öcalan YPG’ye mektup ya da mesaj gönderecek iddiası
PKK’nın fesih kongresi için İkinci Kandil formülü! Türkiye - Irak - Suriye arasında 3’lü mekanizma: Tasfiyenin yol haritası
Ece Gürel’in ölüme yürüdüğü son görüntüleri ortaya çıktı! Metroya binip...
Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre acı haberi duyurdu! 3 ay ara ile kaybettim...
Ece Gürel spiritüel seans mı yapıyordu? Hocası Hale Nur Özen hakkında flaş gelişme