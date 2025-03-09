PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

ELAZIĞ SAHUR VAKTİ 2025: İmsakiye ile Ramazan ayı Elazığ iftar vakti ve (imsak) sahur saat kaçta?

Elazığ’da Ramazan imsakiyesi belli oldu! İşte 2025 sahur ve iftar saatleri…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Mart 2025 , 03:01 Güncelleme Tarihi :10 Mart 2025 , 03:01
ELAZIĞ SAHUR VAKTİ 2025: İmsakiye ile Ramazan ayı Elazığ iftar vakti ve imsak sahur saat kaçta?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Elazığ'da 2025 Ramazan imsakiyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlendi. Oruç tutacak olan Müslümanlar, sahur vakti ile niyet ederek oruçlarına başlayacak ve akşam ezanı ile iftarlarını açacaklar. Peki Elazığ'da ezan saat kaçta okunuyor? İşte sahur ve teravih saatleri!

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

ELAZIĞ'DA SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Elazığ'da Ramazan ayının ilk sahur vakti 05:27'dir.

Elazığ'da sahur vakti, 2025 Ramazan takvimine göre Diyanet tarafından belirlenen imsakiye ile duyurulmaktadır. Güncel ezan saatlari için aşağıda bulunan bağlantıya tıklayınız.

2025 ELAZIĞ İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

ELAZIĞ'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Elazığ'da Ramazan ayının ilk iftar vakti 18:22'de gerçekleşecek.

Elazığ'da iftar vakti, 2025 Ramazan imsakiyesine göre belirlenmiş olup, akşam ezanı ile birlikte oruç açılacaktır. Oruç tutanlar, gün boyunca niyetli kaldıktan sonra, iftar saati geldiğinde ibadetlerini tamamlayabilecekler. Günlük imsakiye saatleri ve Ramazan haberleri için takvim.com.tr adresinden takip edilebilir.

GÜNCEL RAMAZAN HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

2025 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

2025 yılı için Kadir Gecesi, Dini Günler Takvimi'ne göre 26 Mart Çarşamba gecesi idrak edilecektir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Emeklinin gözü Kabine’de! Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar verilecek? Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte masadaki konular
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Lazkiye’de yaşananlar hakkında: Teröristin mezhebi olmaz
Türk Telekom
Türkiye İsrail’i veto etti siyonistler Ankara’yı hedef aldı!
Terörsüz Türkiye bölgesel iş birliği! Amman’da 5’li güvenlik masası tek mesaj: Şam’ın yanındayız | DEAŞ’la mücadele vurgusu: Ortak operasyon odası kurulacak
Aslan geri dönüşle kazandı! Alanyaspor - Galatasaray: 1-2 | MAÇ SONUCU
MHP Lideri Devlet Bahçeli’den ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: Kanlı musibetin sonu göründü | YPG’ye tepki
Dünya sussa Türkiye susmayacaktır | İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Gazzeli ailelerle aynı sofrada! İftar programında net mesajlar
Hâfız Kasım Yağcıoğlu Hoca Hakk’a yürüdü! Başkan Erdoğan cenazeye katıldı
Fenerbahçe’nin kalesinde kritik karar! İkisi birden...
CHP’li Ahmet Kurtuluş gözaltına alınmıştı | İfadesi ortaya çıktı! AK Partili Elif Lale Bilgili’ye sistematik mobbing... Atalım şunu dışarı
Şaibe paniği İmamoğlu’na CV güncelletti! Yatay geçişte kontenjan usulsüzlüğü belgelendi: 10’dan 48’e çıkarıp liste şişirdiler
Fenerbahçe’de ayrılık! Mourinho o yıldızları sildi
Kamuya 7.374 kişilik memur alınacak! OGM, Ticaret Bakanlığı, TMSF, TÜBİTAK ve 20 kurum ilan verdi! İtfaiye eri, zabıta...
Fenerbahçe’ye Skriniar müjdesi!
İmralı’ya 4. tur! DEM heyeti Suriye’nin kuzeyine eli boş gitmeyecek... Öcalan YPG’ye mektup ya da mesaj gönderecek iddiası
PKK’nın fesih kongresi için İkinci Kandil formülü! Türkiye - Irak - Suriye arasında 3’lü mekanizma: Tasfiyenin yol haritası
Ece Gürel’in ölüme yürüdüğü son görüntüleri ortaya çıktı! Metroya binip...
Orhan Gencebay’ın eşi Sevim Emre acı haberi duyurdu! 3 ay ara ile kaybettim...
Ece Gürel spiritüel seans mı yapıyordu? Hocası Hale Nur Özen hakkında flaş gelişme