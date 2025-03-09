ELAZIĞ SAHUR VAKTİ 2025: İmsakiye ile Ramazan ayı Elazığ iftar vakti ve (imsak) sahur saat kaçta?

Elazığ'da 2025 Ramazan imsakiyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlendi. Oruç tutacak olan Müslümanlar, sahur vakti ile niyet ederek oruçlarına başlayacak ve akşam ezanı ile iftarlarını açacaklar. Peki Elazığ'da ezan saat kaçta okunuyor? İşte sahur ve teravih saatleri!
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
ELAZIĞ'DA SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?
↪ Elazığ'da Ramazan ayının ilk sahur vakti 05:27'dir.
Elazığ'da sahur vakti, 2025 Ramazan takvimine göre Diyanet tarafından belirlenen imsakiye ile duyurulmaktadır. Güncel ezan saatlari için aşağıda bulunan bağlantıya tıklayınız.
2025 ELAZIĞ İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
ELAZIĞ'DA İFTAR SAAT KAÇTA?
↪ Elazığ'da Ramazan ayının ilk iftar vakti 18:22'de gerçekleşecek.
Elazığ'da iftar vakti, 2025 Ramazan imsakiyesine göre belirlenmiş olup, akşam ezanı ile birlikte oruç açılacaktır. Oruç tutanlar, gün boyunca niyetli kaldıktan sonra, iftar saati geldiğinde ibadetlerini tamamlayabilecekler. Günlük imsakiye saatleri ve Ramazan haberleri için takvim.com.tr adresinden takip edilebilir.
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