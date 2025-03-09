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ANKARA SAHUR VAKTİ 2025: İmsakiye ile Ramazan ayı Ankara iftar vakti ve (imsak) sahur saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı için Ankara'da Ramazan ayının imsakiye saatlerini açıkladı. Oruç tutan vatandaşlar, sahurda niyet ederek oruçlarını başlatacak ve gün boyu ibadetlerini sürdürecek. Akşam ezanı ile birlikte ise iftar saati gelecek. Peki, Ankara'da oruç saati ne zaman? İşte 2025 yılı Ankara imsakiyesi...

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Giriş Tarihi :10 Mart 2025 , 03:01 Güncelleme Tarihi :10 Mart 2025 , 03:01
ANKARA SAHUR VAKTİ 2025: İmsakiye ile Ramazan ayı Ankara iftar vakti ve imsak sahur saat kaçta?

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Ankara'da Ramazan ayı için sahur, iftar ve teravih namazı saatleri belli oldu. Oruç ibadetini yerine getirecek kişiler için Ankara'daki iftar vakti ve teravih namazı saatleri merak konusu. Peki Ankara'da iftar saati kaçta? İşte, sahur ve teravih saatlerine dair detaylar…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

ANKARA'DA SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Ankara'da Ramazan ayının ilk sahur vakti 05:52'dir.

Ankara'da sahur vakti, 2025 Ramazan takvimine göre Diyanet tarafından belirlenen imsakiye ile duyurulmaktadır. Sahur, imsak vaktinden önce sona ermelidir. Bu da genellikle sabah namazından önceki zamandır.

2025 ANKARA İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

ANKARA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Ankara'da Ramazan ayının ilk iftar vakti 18:47'de gerçekleşecek.

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(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

2025 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

↪ 2025 yılı için Kadir Gecesi, Dini Günler Takvimi'ne göre 26 Mart Çarşamba gecesi idrak edilecektir.

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