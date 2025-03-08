İğne yaptırmak orucu bozar mı? İşte orucu bozan durum

Ramazan ayıyla birlikte orucu bozan durumlar konusunda araştırmalar hız kazandı. Müslümanlar, ibadetlerini en doğru şekilde yerine getirebilmek için oruç esnasında hangi durumların sakıncalı olup olmadığını merak ediyor.

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ORUÇLUYKEN İĞNE YAPTIRILIR MI?

İslam dininde oruç, yalnızca yemekten ve içmekten uzak durmayı değil, aynı zamanda bedenin ve ruhun da ibadete hazırlanmasını içerir. Oruç tutan kişiler, bu bilinçle hareket ederek sadece gıda tüketimine değil, davranışlarına da dikkat eder. Ancak sağlık durumu gereği iğne yaptırması gereken kişilerin oruçlarının bozulup bozulmayacağı sıkça tartışılan konular arasındadır.