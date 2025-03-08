SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İğne yaptırmak orucu bozar mı? İşte orucu bozan durum

Ramazan ayının manevi atmosferinde oruç ibadetini eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşlar, günlük hayatta karşılaştıkları durumların oruçlarına etkisini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamaları ışığında, en sık sorulan sorular ve cevapları bu haberde derledik. Oruç ibadetinin hassasiyetini korumak ve olası tereddütleri gidermek amacıyla, günlük yaşamın içinde karşılaşılan çeşitli senaryoların oruca etkilerini detaylı bir şekilde inceledik.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Mart 2025 , 08:30 Güncelleme Tarihi :08 Mart 2025 , 08:30
İğne yaptırmak orucu bozar mı? İşte orucu bozan durum

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ramazan ayıyla birlikte orucu bozan durumlar konusunda araştırmalar hız kazandı. Müslümanlar, ibadetlerini en doğru şekilde yerine getirebilmek için oruç esnasında hangi durumların sakıncalı olup olmadığını merak ediyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

ORUÇLUYKEN İĞNE YAPTIRILIR MI?

İslam dininde oruç, yalnızca yemekten ve içmekten uzak durmayı değil, aynı zamanda bedenin ve ruhun da ibadete hazırlanmasını içerir. Oruç tutan kişiler, bu bilinçle hareket ederek sadece gıda tüketimine değil, davranışlarına da dikkat eder. Ancak sağlık durumu gereği iğne yaptırması gereken kişilerin oruçlarının bozulup bozulmayacağı sıkça tartışılan konular arasındadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasına göre, besleyici olmayan ve gıda takviyesi içermeyen iğneler orucu bozmaz. Örneğin; ağrı kesici, antibiyotik, aşı gibi tedavi edici iğneler orucu bozmazken, doğrudan besleyici özellik taşıyan ve enerji veren iğneler (serum, vitamin iğneleri vb.) orucu bozar.

HANGİ İĞNELER ORUCU BOZAR, HANGİLERİ BOZMAZ?

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre iğnelerin oruca etkisi şu şekilde özetlenebilir:

Oruç bozmaz:

Ağrı kesici iğneler

Antibiyotikler

Aşılar

Lokal anestezi iğneleri

Deri altına yapılan tedavi amaçlı enjeksiyonlar

Oruç bozar:

Serum (damar yolu ile besleyici sıvılar)

Vitamin enjeksiyonları

Kan yoluyla alınan besleyici ilaçlar

Eğer kişinin sağlık durumu gereği besleyici iğneler alması zorunluysa, bu durumda hastalık hali nedeniyle oruç tutmayabilir ve daha sonra kaza edebilir.

TEDAVİ GÖREN HASTALAR NE YAPMALI?

Diyanet İşleri Başkanlığı, tedavi sürecinde olan bireylerin sağlıklarını tehlikeye atmadan hareket etmeleri gerektiğini vurgulamaktadır. Şayet bir kişi ciddi bir hastalık nedeniyle ilaç veya iğne kullanmak zorundaysa, oruç tutmama ruhsatından faydalanabilir. Hastalığı iyileştikten sonra ise tutamadığı oruçları kaza edebilir.

Kötü söz söylemek ve kul hakkı yemek oruç bozar mı? Yalan söylemek orucu bozar mı?Kötü söz söylemek ve kul hakkı yemek oruç bozar mı? Yalan söylemek orucu bozar mı?
Kötü söz söylemek ve kul hakkı yemek oruç bozar mı? Yalan söylemek orucu bozar mı?
2025 Ramazan ayı ibadetleri neler? Ramazan ayında çekilecek tespihler ve zikirler!2025 Ramazan ayı ibadetleri neler? Ramazan ayında çekilecek tespihler ve zikirler!
2025 Ramazan ayı ibadetleri neler? Ramazan ayında çekilecek tespihler ve zikirler!
Uyuyarak tutulan oruç kabul olur mu? Orucu uykuya tutturmak ne demek?Uyuyarak tutulan oruç kabul olur mu? Orucu uykuya tutturmak ne demek?
Uyuyarak tutulan oruç kabul olur mu? Orucu uykuya tutturmak ne demek?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İmamoğlu işi gücü bıraktı Türkiye turuna çıkıyor! 5 yıl önce gerçekleşen restorasyonu yeni gibi servis etti
Ece Gürel spiritüel seans mı yapıyordu? Hocası konuştu! Son 2-3 aya dikkat çekti
Türk Telekom
Lazkiye’deki devrik rejim unsurlarına operasyon! Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan açıklama: Peşlerini bırakmayacağız
Kadınlara destek yağacak! Erken emeklilik imkanı, evde çalışana vergi avantajı....
Başkan Erdoğan’dan esnaflarla iftarda önemli açıklamalar! Kredi desteğinde limitler yükseldi
Trabzonspor’da kadro değişiyor! Yaşanan sakatlıklar Şenol Güneş’in elini kolunu bağladı | 11’de Zubkov müjdesi
Peyzaj mimarı Ece Gürel’den acı haber! Hayatını kaybetti! Ön otopsi raporu tamamlandı
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Emekli bayram ikramiyeleri kaç TL olacak? İşte en güçlü formül
Başkan Erdoğan mezun astsubaylara seslendi: Ordumuz yeni bir güç kaynağı elde etti
Trump’tan Rusya’yı hedef aldı: Ateşkes olana kadar yaptırım düşünüyorum
Türkiye’nin ilham veren güçlü kadınları Turkuvaz Medya’da bir araya geldi
Başkan Erdoğan’dan Avrupa Birliğine çağrı: Hedefimiz tam üyelik! | Avrupa’nın güvenliği Türkiye ile planlanmalı
TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan ve Mehmet Ömer Arif Aras’a bir dava bir soruşturma!
Trump Trudeau’yu resmen ağlattı! Kanada Başbakanı küfür kıyamet konuşmadan sonra gözyaşlarına boğuldu
Erdoğan’ın Türkiye’si Avrupa’nın vazgeçilmezi! Le Monde yazdı: Masada tek bir ülkeye ihtiyaç var
CHP’de Adnan Beker krizi büyüyor! Özgür Özel’den kendisini yalanlayan Mansur Yavaş’a yanıt: 6 ay önce Adnan gelebilir dedi
Trump’tan İran’ın dini lideri Hamaney’e nükleer mektup
Vedat Milor ve Kent Lokantası gerçeği... Ticaret Bakanlığı neden inceleme başlattı? Açıklama geldi
Zembilli’nin Kadir’i Özgür Cem Tuğluk’un gönlü bakın hangi ünlü oyuncuda! Sevgilisi Kırgın Çiçekler’in yıldızı çıktı