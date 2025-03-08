İZMİR SAHUR VAKTİ 2025: İmsakiye ile Ramazan ayı İzmir iftar vakti ve (imsak) sahur saat kaçta?

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İzmir'de Ramazan ayına özel sahur, iftar ve teravih namazı vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. 2025 yılı Ramazan imsakiyesine göre, On Bir Ayın Sultanı 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece başladı. Oruç tutanlar, sahurda niyet ederek gün boyunca ibadetlerini sürdürecek ve akşam ezanıyla birlikte iftarlarını açacak. Peki, İzmir'de iftar saati kaçta? Teravih namazı ne zaman kılınacak? İşte İzmir güncel imsakiye bilgileri…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv) İZMİR'DE SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA? ↪ İzmir'de Ramazan ayının ilk sahur vakti 06:16'dir. İzmir'de sahur vakti, 2025 Ramazan takvimine göre Diyanet tarafından belirlenen imsakiye ile duyurulmaktadır. Sahur, imsak vaktinden önce sona ermelidir. Bu da genellikle sabah namazından önceki zamandır. Güncel İzmir imsakiye bilgisi için aşağıdaki linke tıklayınız. 2025 İZMİR İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ