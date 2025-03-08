ANKARA SAHUR VAKTİ 2025: İmsakiye ile Ramazan ayı Ankara iftar vakti ve (imsak) sahur saat kaçta?

Ankara'da Ramazan ayı için sahur, iftar ve teravih namazı saatleri belli oldu. Oruç ibadetini yerine getirecek kişiler için Ankara'daki iftar vakti ve teravih namazı saatleri merak konusu. Peki Ankara'da iftar saati kaçta? İşte, sahur ve teravih saatlerine dair detaylar…