Lazkiye’deki devrik rejim unsurlarına operasyon: Diktatör Esad’ın katil komutanı yakalandı

Suriye ordusunun Lazkiye ilinde devrik Beşar Esad rejimi unsurlarına yönelik düzenlediği operasyon devam ediyor.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Suriye'nin Lazkiye ilindeki ordu ile devrik rejim güçleri arasındaki çatışmalara ilişkin, "Bu tür kışkırtmaların, Suriye'nin ve bölgemizin huzuruna karşı bir tehdit haline gelmesine izin verilmemelidir." ifadesini kullandı.
Keçeli, X sosyal medya hesabından Lazkiye ve çevresinde yaşanan gelişmeler hakkında paylaşım yaptı.
Suriye'de güvenlik ve istikrarın tesisi amacıyla yoğun bir gayret ortaya konulduğunu belirten Keçeli, böyle kritik bir dönemde, Lazkiye ve çevresinde yaşanan gerilimin ve güvenlik güçlerinin hedef alınmasının, Suriye'yi geleceğe birlik ve beraberlik içinde taşıma yolundaki çabalara zarar verebilecek nitelikte olduğunu vurguladı.
Keçeli, Lazkiye'deki olaylara ilişkin, "Bu tür kışkırtmaların, Suriye'nin ve bölgemizin huzuruna karşı bir tehdit haline gelmesine izin verilmemelidir. Suriyelilerin barış ve refah içinde yaşama hakkını hedef alan her türlü eylemin karşısındayız. Türkiye, Suriye halkının ve yönetiminin yanında olmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Suriye'nin Lazkiye ilinde güvenlik güçlerine düzenlenen saldırının ardından devrik rejim güçlerine yönelik arama-tarama faaliyetleri genişletiliyor.
Suriye ordusu, tank, zırhlı personel taşıyıcı, çok namlulu roketatar gibi ağır silahların da bulunduğu yüzlerce araçtan oluşan takviye birlikleri Lazkiye ve Tartus illerine sevk etti.
Halep'ten Lazkiye'ye intikal eden Suriye ordu güçleri, sabah saatlerinde Muhtariyye bölgesinde devrik rejim unsurları tarafından saldırıya uğradı.
Suriye haber ajansı SANA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, devrik rejim güçlerini yakalamak için operasyonlar genişletilerek devam edecek.
Silahını teslim etmek isteyenlere, en yakın güvenlik noktasına yönelme çağrısı yapıldı.
ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Suriye ordusu, Lazkiye'nin Ceble ilçesindeki sıcak noktalara top ve tank sevk ederken ilçede devrik rejim güçleriyle çatışmalar devam ediyor.
Roket yüklü dronlarla devrik rejim güçlerini hedef alan ordu, ilçede ablukada kalan unsurlarına destek olmak için yıpratma atışları yapıyor. Ordu birlikleri ablukayı kırmak için sıcak noktaya hareket etmeye başladı.
Devrik rejim güçlerinin dün Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.
Şam, İdlib, Humus, Hama, Lazkiye, Dera, Kuneytra ve Halep'te meydanlarda toplanan binlerce kişi güvenlik güçlerine yapılan saldırıyı protesto etmişti.
El Arabiya ve El Hadath muhabiri, Suriye güçlerinin Tartus ve Lazkiye vilayetlerinin merkezini kontrol altına aldığını ve kırsala girmeye hazırlandığını Lazkiye vilayetinin merkezindeki kontrolünü genişlettiğini belirtti.
El Arabiya'ya göre Esad rejiminin kalıntılarına şimdiye kadarki en büyük operasyon düzenleniyor.
Suriye resmi haber ajansı SANA, Lazkiye'nin Beyt Ana köyünde devrik rejim unsurlarının güvenlik güçlerine saldırı düzenlediğini ve saldırıda bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Haberde, ölü ve yaralıları hastaneye sevk etmek için olay yerine hareket eden bir ambulansın da devrik rejim unsurları tarafından hedef alındığı belirtildi.
Güvenlik güçlerinin köye takviye birlikler gönderdiği ve bölgede söz konusu unsurlarla çatışmalar yaşandığı aktarıldı.
ÖLÜ SAYISI 10'U GEÇTİ
Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Ceble ilçesinde bulunan Hımeymim Havalimanı ve Deniz Akademisi yakınlarında devam eden çatışmalarda en az 10 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Böylece gün boyu düzenlenen çatışmalarda toplamda Suriye Ordusu'ndan en az 11 güvenlik gücü yaşamını yitirdi.
Çatışma noktalarına zırhlı araçların da yer aldığı takviye güçler sevk edildi.
Devrik rejim unsurlarının saldırısını protesto için İdlib, Humus, Lazkiye ve Halep illeri ile Ceble'de yüzlerce kişi meydanlarda toplandı.
TARTUS VE HUMUS İLLERİNDE GECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRİLDİ
SANA'ya konuşan Lazkiye Genel Güvenlik İdaresi Müdürü Mustafa Kuneyfati, "Devrik rejim unsurları, genel güvenlik güçlerinin yol kontrol noktalarına planlı saldırı yaptı. Kamu kurumları tahrip edildi." dedi.
Kuneyfati, güçlerin seferber edildiğini, Ceble kırsalındaki saldırının püskürtüldüğünü, ilçe merkezinde ise çatışmaların devam ettiğini açıkladı.
Diğer yandan Tartus ilinde 22.00-10.00 saatleri arasında, Humus ilinde de 22.00-08.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı kararı alındı.
Güvenlik güçlerine pusu kuran gruplardan biri olarak bilinen ve kendisini devrik rejimin Gays Güçleri komutanı olarak tanıtan Gayyas Delle, mevcut yönetimi devirmek için askeri meclis kurduklarını duyurdu.
Ceble'ye bağlı Beyt Ana köyü, "Kaplan Güçleri" olarak bilinen 24. Fırka'nın komutanı ve işlediği katliamlarla tanınan Süheyl el-Hasan'ın memleketi olarak da biliniyor.
DEVRİK BAAS REJİMİNİN ESKİ İSTİHBARAT ŞEFİ YAKALANDI
SANA'nın son dakika haberine göre, güvenlik güçleri, Hafız Esad döneminde aralarında Lübnanlı Dürzi lider Kemal Canbolat'ın olduğu yüzlerce kişinin öldürülmesinden sorumlu tutulan eski Hava İstihbarat Şefi Tümgeneral İbrahim Huveyce'yi yakaladı.
Suriye ordusu, Lazkiye ve Dera ilinde son 2 günde silahlarını teslim etmeyi reddeden devrik rejim unsurlarına operasyon başlatmıştı.