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İğne yaptırmak orucu bozar mı? İşte orucu bozan durum

Ramazan ayının manevi atmosferinde oruç ibadetini eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşlar, günlük hayatta karşılaştıkları durumların oruçlarına etkisini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamaları ışığında, en sık sorulan sorular ve cevapları bu haberde derledik. Oruç ibadetinin hassasiyetini korumak ve olası tereddütleri gidermek amacıyla, günlük yaşamın içinde karşılaşılan çeşitli senaryoların oruca etkilerini detaylı bir şekilde inceledik.

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Giriş Tarihi :06 Mart 2025 , 08:30 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2025 , 08:30
İğne yaptırmak orucu bozar mı? İşte orucu bozan durum

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Ramazan ayıyla birlikte orucu bozan durumlar konusunda araştırmalar hız kazandı. Müslümanlar, ibadetlerini en doğru şekilde yerine getirebilmek için oruç esnasında hangi durumların sakıncalı olup olmadığını merak ediyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

ORUÇLUYKEN İĞNE YAPTIRILIR MI?

İslam dininde oruç, yalnızca yemekten ve içmekten uzak durmayı değil, aynı zamanda bedenin ve ruhun da ibadete hazırlanmasını içerir. Oruç tutan kişiler, bu bilinçle hareket ederek sadece gıda tüketimine değil, davranışlarına da dikkat eder. Ancak sağlık durumu gereği iğne yaptırması gereken kişilerin oruçlarının bozulup bozulmayacağı sıkça tartışılan konular arasındadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasına göre, besleyici olmayan ve gıda takviyesi içermeyen iğneler orucu bozmaz. Örneğin; ağrı kesici, antibiyotik, aşı gibi tedavi edici iğneler orucu bozmazken, doğrudan besleyici özellik taşıyan ve enerji veren iğneler (serum, vitamin iğneleri vb.) orucu bozar.

HANGİ İĞNELER ORUCU BOZAR, HANGİLERİ BOZMAZ?

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre iğnelerin oruca etkisi şu şekilde özetlenebilir:

Oruç bozmaz:

Ağrı kesici iğneler

Antibiyotikler

Aşılar

Lokal anestezi iğneleri

Deri altına yapılan tedavi amaçlı enjeksiyonlar

Oruç bozar:

Serum (damar yolu ile besleyici sıvılar)

Vitamin enjeksiyonları

Kan yoluyla alınan besleyici ilaçlar

Eğer kişinin sağlık durumu gereği besleyici iğneler alması zorunluysa, bu durumda hastalık hali nedeniyle oruç tutmayabilir ve daha sonra kaza edebilir.

TEDAVİ GÖREN HASTALAR NE YAPMALI?

Diyanet İşleri Başkanlığı, tedavi sürecinde olan bireylerin sağlıklarını tehlikeye atmadan hareket etmeleri gerektiğini vurgulamaktadır. Şayet bir kişi ciddi bir hastalık nedeniyle ilaç veya iğne kullanmak zorundaysa, oruç tutmama ruhsatından faydalanabilir. Hastalığı iyileştikten sonra ise tutamadığı oruçları kaza edebilir.

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