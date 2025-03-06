Lazkiye’deki devrik rejim unsurlarına operasyon: Diktatör Esad’ın katil komutanı yakalandı

SİLAHLARINI TESLİM ETMEYENLERE OPERASYON

Suriye resmi haber ajansı SANA, Lazkiye'nin Beyt Ana köyünde devrik rejim unsurlarının güvenlik güçlerine saldırı düzenlediğini ve saldırıda bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Haberde, ölü ve yaralıları hastaneye sevk etmek için olay yerine hareket eden bir ambulansın da devrik rejim unsurları tarafından hedef alındığı belirtildi.

Güvenlik güçlerinin köye takviye birlikler gönderdiği ve bölgede söz konusu unsurlarla çatışmalar yaşandığı aktarıldı.

ÖLÜ SAYISI 10'U GEÇTİ

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Ceble ilçesinde bulunan Hımeymim Havalimanı ve Deniz Akademisi yakınlarında devam eden çatışmalarda en az 10 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Böylece gün boyu düzenlenen çatışmalarda toplamda Suriye Ordusu'ndan en az 11 güvenlik gücü yaşamını yitirdi.

Çatışma noktalarına zırhlı araçların da yer aldığı takviye güçler sevk edildi.

Devrik rejim unsurlarının saldırısını protesto için İdlib, Humus, Lazkiye ve Halep illeri ile Ceble'de yüzlerce kişi meydanlarda toplandı.

TARTUS VE HUMUS İLLERİNDE GECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRİLDİ

SANA'ya konuşan Lazkiye Genel Güvenlik İdaresi Müdürü Mustafa Kuneyfati, "Devrik rejim unsurları, genel güvenlik güçlerinin yol kontrol noktalarına planlı saldırı yaptı. Kamu kurumları tahrip edildi." dedi.

Kuneyfati, güçlerin seferber edildiğini, Ceble kırsalındaki saldırının püskürtüldüğünü, ilçe merkezinde ise çatışmaların devam ettiğini açıkladı.

Diğer yandan Tartus ilinde 22.00-10.00 saatleri arasında, Humus ilinde de 22.00-08.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı kararı alındı.

Güvenlik güçlerine pusu kuran gruplardan biri olarak bilinen ve kendisini devrik rejimin Gays Güçleri komutanı olarak tanıtan Gayyas Delle, mevcut yönetimi devirmek için askeri meclis kurduklarını duyurdu.

Ceble'ye bağlı Beyt Ana köyü, "Kaplan Güçleri" olarak bilinen 24. Fırka'nın komutanı ve işlediği katliamlarla tanınan Süheyl el-Hasan'ın memleketi olarak da biliniyor.

DEVRİK BAAS REJİMİNİN ESKİ İSTİHBARAT ŞEFİ YAKALANDI

SANA'nın son dakika haberine göre, güvenlik güçleri, Hafız Esad döneminde aralarında Lübnanlı Dürzi lider Kemal Canbolat'ın olduğu yüzlerce kişinin öldürülmesinden sorumlu tutulan eski Hava İstihbarat Şefi Tümgeneral İbrahim Huveyce'yi yakaladı.

Suriye ordusu, Lazkiye ve Dera ilinde son 2 günde silahlarını teslim etmeyi reddeden devrik rejim unsurlarına operasyon başlatmıştı.