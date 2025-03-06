PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

KONYA SAHUR VAKTİ 2025: İmsakiye ile Ramazan ayı Konya iftar vakti ve (imsak) sahur saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı Ramazan imsakiyesini yayımladı. Konya’da oruç tutacak vatandaşlar, sahur ve iftar vakitlerini imsakiye takvimi üzerinden öğrenebilecek. Teravih namazı ise her akşam, yatsı namazından sonra kılınacak. Günlük ezan vakitlerine erişmek isteyenler, takvim.com.tr üzerinden detaylı bilgilere ulaşabilir. Peki, Konya’da iftar saati kaçta? İşte güncel ezan saatleri…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Mart 2025 , 03:00 Güncelleme Tarihi :07 Mart 2025 , 03:00
KONYA SAHUR VAKTİ 2025: İmsakiye ile Ramazan ayı Konya iftar vakti ve imsak sahur saat kaçta?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Konya'da 2025 yılı Ramazan imsakiyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Oruç tutacak vatandaşlar, imsakiye takvimini takip ederek sahur ve iftar vakitlerini öğrenebilirler. Teravih namazı, akşam namazının ardından kılınır. Günlük ezan vakitlerini, takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. Peki Konya'da iftar saati kaçta? İşte ezan vakitleri…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

KONYA'DA SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Konya'da Ramazan ayının ilk sahur vakti 05:55'dur.

Konya'da 2025 Ramazan ayında sahur vakti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye takvimine göre belirlenmektedir. Sahur, imsak vaktinden önce tamamlanmalı ve bu vakit sabah namazından önceki zamanı işaret eder. Bu süreçte, oruç tutacakların yeme içme işlemlerini bitirip oruca başlamaları gerekmektedir. Detaylı vakitler ve daha fazla bilgi için imsakiye takvimi takip edilebilir.

2025 KONYA İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

KONYA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Konya'da Ramazan ayının ilk iftar vakti 18:50'de gerçekleşecek.

Konya'da 2025 Ramazan ayında iftar vakti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen imsakiye takvimine göre duyurulmaktadır. Oruç tutanlar, sahurda niyetlerini edip oruçlarına başlar ve akşam ezanıyla birlikte iftarlarını açarlar. İftar saati ve diğer ezan vakitlerini günlük olarak takip etmek için Diyanet'in yayımladığı takvim ve takvim.com.tr üzerinden daha detaylı bilgilere ulaşılabilir.

GÜNCEL RAMAZAN HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

2025 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

2025 yılı için Kadir Gecesi, Dini Günler Takvimi'ne göre 26 Mart Çarşamba gecesi idrak edilecektir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı: Siyonistlerin bölgemizde yeni ameliyatlar yapmasına müsaade etmeyeceğiz
CHP kurultayındaki 50 milyon dolarlık şaibe yargıda! TAKVİM yazdı savcılık harekete geçti: Laleli’deki 4 dövizciden kamera kaydı istendi
Lazkiye’deki devrik rejim unsurlarına operasyon: Diktatör Esad’ın katil komutanı yakalandı
Avrupa’da kayıp! Fenerbahçe - Rangers: 1-3 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan Külliye’deki kitap fuarını gezdi
Herkes onu arıyordu! Ece Gürel bulundu! Günlerce Belgrad Ormanı’nda ne yaptı? Müge Anlı inanılmaz detayları gözyaşları içinde anlattı
Galatasaray’dan kaleci operasyonu! Eski yıldız listede
Gay bardan şaibeli kongreye! CHP’li Özgür Çelik ve Özkan Çelik’in LGBT mekanı gündemde: Lubunyalarla pozlar İmamoğlu ile boy boy fotolar
Rahibe çizdirdi alnında haçla Hamas’ı hedef aldı! ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan İsrail’e destek
Galatasaray’da ayrılık zamanı! Ünlü teknik direktör o yıldızı istedi
CHP’li Beykoz Belediyesi’nde eski müdürün ifadesi ortaya çıktı! Usulsüz ihaleye dur dedi kıdemi düşürüldü
Trump ABD’deki Ukraynalıları sınır dışı etmeye hazırlanıyor
TCMB yılın ikinci faiz kararını açıkladı! İşte piyasaların ilk tepkisi
Ece Gürel nasıl bulundu? Mucize kurtuluşu ekibin lideri anlattı: Önce bir ses duyduk
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Bosnalı Sırp lider Dodik darbe hazırlığı mı yapıyor? Dışişlerinden tepki: Endişe ile takip ediyoruz
Bakan Fidan Financial Times’a konuştu! Suriye’ye askeri harekat mesajı | Trump’tan sonra Avrupa | 2017’de El Şara’ya ne dedi?
Nevzat Bahtiyar’ın avukatı ’Gözden kaçırdım’ diyerek açıkladı! Narin’in katili belli! Akrabalardan skandal açıklama: Amaçları silah çekmemiz
Yeşilçam’ın sarışın güzeli Hale Soygazi’nin son haline bakın! 74 yaşında olduğuna inanmak imkansız!
Başka Bir Gün’ün Güngör’ü meğer bir dönem Yeşilçam yıldızıyla evliymiş! Nur Sürer’in eski eşi bakın kim...