İftar açmaya kaç dakika var? Bugün iftar saat kaçta, akşam ezan vakti saati

Mübarek Ramazan ayının 5. iftarı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 Ramazan imsakiyesini paylaşmıştı. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün iftar saat kaçta? İşte 6 Mart tarihli iftar vakitleriyle il il Ramazan imsakiyesi…
Mübarek Ramazan ayının 5. iftarı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 Ramazan imsakiyesini paylaşmıştı. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün iftar saat kaçta? İşte 6 Mart tarihli iftar vakitleriyle il il Ramazan imsakiyesi…
BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?
6 Mart 2025 Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı iftar vakitlerine göre;
⚪ İstanbul'da iftar vakti 19.07
⚪ Ankara'da iftar vakti 18.52
⚪ İzmir'de iftar vakti 19.16
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