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Adana'da iftar ve sahur vakti saat kaçta? 2025 Adana imsakiye listesi

2025 Ramazan ayı Adana imsakiye takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Oruç tutacak Adanalılar, sahurda niyet edip oruçlarını tutmaya başlayacak ve akşam ezanıyla birlikte iftarlarını açacaklar. Peki Adana'da iftar saati ve teravih namazı saat kaçta okunacak? İşte Adana Ramazan imsakiye bilgileri…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Mart 2025 , 03:01 Güncelleme Tarihi :07 Mart 2025 , 03:01
Adana’da iftar ve sahur vakti saat kaçta? 2025 Adana imsakiye listesi

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2025 Ramazan ayı Adana imsakiye takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Oruç tutacak Adanalılar, sahurda niyet edip oruçlarını tutmaya başlayacak ve akşam ezanıyla birlikte iftarlarını açacaklar. Peki Adana'da iftar saati ve teravih namazı saat kaçta okunacak? İşte Adana Ramazan imsakiye bilgileri…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

ADANA'DA SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Adana'da 2025 yılı Ramazan ayı imsakiye takvimi, Diyanet tarafından açıklanarak oruç tutacaklar için sahur vakti, iftar saati ve diğer ezan vakitlerini belirlemektedir. Adana'daki ezan vakitlerine dair daha fazla bilgi için ilgili kaynağa göz atabilirsiniz.

2025 ADANA İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

ADANA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Adana'da 2025 Ramazan ayında iftar vakti, Diyanet tarafından açıklanan imsakiyeye göre belirlenmiş olup, oruç tutanlar akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açacaklardır. Sahur ve iftar saatlerini takip etmek isteyenler için detaylı imsakiye takvimi takvim.com.tr adresinden erişilebilir. Bununla birlikte, güncel Ramazan haberleri için aşağıya tıklayınız.

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(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

2025 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

↪ 2025 yılı için Kadir Gecesi, Dini Günler Takvimi'ne göre 26 Mart Çarşamba gecesi idrak edilecektir.

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