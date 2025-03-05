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Ramazan Bayramı ayın kaçında? 2025 Ramazan Bayramı kaç gün sürecek?

2025 Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, vatandaşlar bayram tatilinin tarihini ve süresini merak etmeye başladı. Bu yıl “Ramazan Bayramı ayın kaçında?” sorusuna yanıt arayanlar, bayram ile birlikte hem dini görevlerini yerine getirme fırsatı bulacak hem de sevdikleriyle birlikte kısa bir tatil yapma şansı yakalayacak. Peki 2025 Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak ve bayram tatili kaç gün sürecek? İşte merak edilenler…

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Giriş Tarihi :05 Mart 2025 , 16:41 Güncelleme Tarihi :05 Mart 2025 , 16:52
Ramazan Bayramı ayın kaçında? 2025 Ramazan Bayramı kaç gün sürecek?

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Ramazan Bayramı, İslam dünyasında oruç ibadetinin sona erdiği ve ardından kutlanan dini bir bayramdır. Bu bayram,Hicri takvime göre Şevval ayının ilk üç günü kutlanır. Halk arasında "Şeker Bayramı" veya "İftar Bayramı" olarak da adlandırılan bu bayram, sevdiklerinizle bir araya gelmenin ve toplumsal hoşgörü değerlerinin pekiştirildiği bir zamandır. Peki Ramazan Bayramı ayın kaçında? İşte detaylı bilgiler…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

RAMAZAN AYININ SON GÜNÜ NE ZAMAN?

2025 Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlayacak ve üç gün sürecek.

↪ Arefe Günü 29 Mart Cumartesi'ye denk geliyor.

↪ Bayramın ilk günü 30 Mart 2025 Pazar,

↪ İkinci günü 31 Mart Pazartesi,

↪ Üçüncü günü ise 1 Nisan Salı günü olacak.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

GÜNCEL RAMAZAN HABERLERİ

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, müslümanlar için oruç ve ibadetlerin yanı sıra Ramazan Bayramı'nın tarihi de merak konusu. Güncel Ramazan haberleri için aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

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RAMAZAN BAYRAMI AYIN KAÇINDA?

↪ Ramazan Bayramı, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

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