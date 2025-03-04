Ömür boyu nafaka ödemeye son! Nafaka ve mal paylaşımı için yeni düzenleme geliyor

Süresiz nafaka tartışmalarından uzun süren boşanma davalarına kadar pek çok sorun, yeni yasa paketiyle çözüme kavuşacak. Mal paylaşımı, velayet ve tazminat davalarının boşanma sürecinden ayrılması planlanırken, bir gün evli kalıp yıllarca nafaka ödeme devri de sona eriyor.
YENİ DÜZENLEMELER NELERİ KAPSAYACAK?
Yeni yasa paketinde aile mahkemelerindeki uzun süreçlerin kısaltılması, nafaka sisteminin yeniden düzenlenmesi ve boşanma davalarının parçalanarak daha hızlı sonuçlandırılması hedefleniyor.
1. Nafaka Sistemine Yeni Model
• Bir gün evli kalan kişilerin ömür boyu nafaka ödemesinin önüne geçilecek.
• Nafaka süresinin belirli kriterlere bağlanması planlanıyor.
2. Boşanma Davaları Kısıtlama ve Ayrı Dava Sistemi
• Boşanma davasının daha hızlı sonuçlanması için mal rejimi, nafaka, velayet ve tazminat konularının ayrı davalar halinde görülmesi planlanıyor.
• Bu sayede taraflar, boşanma sürecinde mal paylaşımı veya nafaka gibi konuların kesinleşmesini beklemek zorunda kalmayacak.
3. Ara Buluculuk Sistemi
• Şiddet içermeyen aile uyuşmazlıklarında ara buluculuk sistemi getirilecek.
• Tarafların mahkemeye gitmeden çözüm bulması sağlanacak.