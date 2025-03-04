Ömür boyu nafaka ödemeye son! Nafaka ve mal paylaşımı için yeni düzenleme geliyor

Süresiz nafaka tartışmalarından uzun süren boşanma davalarına kadar pek çok sorun, yeni yasa paketiyle çözüme kavuşacak. Mal paylaşımı, velayet ve tazminat davalarının boşanma sürecinden ayrılması planlanırken, bir gün evli kalıp yıllarca nafaka ödeme devri de sona eriyor.