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Ömür boyu nafaka ödemeye son! Nafaka ve mal paylaşımı için yeni düzenleme geliyor

Türkiye'de uzun süredir tartışma konusu olan süresiz nafaka ve uzun süreli boşanma davaları ile ilgili köklü değişiklikler yapılıyor. Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve AK Parti'nin yürüttüğü çalışmalar neticesinde, aile hukukuna ilişkin yeni düzenlemeler içeren bir yasa paketi hazırlanıyor.

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Giriş Tarihi :04 Mart 2025 , 18:56 Güncelleme Tarihi :04 Mart 2025 , 18:57
Ömür boyu nafaka ödemeye son! Nafaka ve mal paylaşımı için yeni düzenleme geliyor

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Süresiz nafaka tartışmalarından uzun süren boşanma davalarına kadar pek çok sorun, yeni yasa paketiyle çözüme kavuşacak. Mal paylaşımı, velayet ve tazminat davalarının boşanma sürecinden ayrılması planlanırken, bir gün evli kalıp yıllarca nafaka ödeme devri de sona eriyor.

YENİ DÜZENLEMELER NELERİ KAPSAYACAK?

Yeni yasa paketinde aile mahkemelerindeki uzun süreçlerin kısaltılması, nafaka sisteminin yeniden düzenlenmesi ve boşanma davalarının parçalanarak daha hızlı sonuçlandırılması hedefleniyor.

1. Nafaka Sistemine Yeni Model

• Bir gün evli kalan kişilerin ömür boyu nafaka ödemesinin önüne geçilecek.

• Nafaka süresinin belirli kriterlere bağlanması planlanıyor.

2. Boşanma Davaları Kısıtlama ve Ayrı Dava Sistemi

Boşanma davasının daha hızlı sonuçlanması için mal rejimi, nafaka, velayet ve tazminat konularının ayrı davalar halinde görülmesi planlanıyor.

• Bu sayede taraflar, boşanma sürecinde mal paylaşımı veya nafaka gibi konuların kesinleşmesini beklemek zorunda kalmayacak.

3. Ara Buluculuk Sistemi

• Şiddet içermeyen aile uyuşmazlıklarında ara buluculuk sistemi getirilecek.

• Tarafların mahkemeye gitmeden çözüm bulması sağlanacak.

ULUSLARARASI MODELLER İNCELENİYOR

Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulan "Aile Hukuku Değerlendirme Kurulu", dünyadaki örnekleri inceliyor. Avrupa'da yaygın olan ayrı dava sisteminin Türkiye'ye uyarlanması hedefleniyor.

NEDEN DEĞİŞİKLİĞE GİDİLİYOR?

• Uzun süren boşanma davalarının tarafları olumsuz etkilemesi.

Nafaka konusunda gelen yoğun şikayetler.

• Tarafların ikinci evlilik yapamaması gibi sosyal sorunların önüne geçilmek istenmesi.

Yeni yasa taslağının önümüzdeki dönemde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Düzenlemeler hayata geçtiğinde, aile hukuku sisteminde köklü değişiklikler yaşanacak.

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