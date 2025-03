Forbes listesine giren İlayda Şamilgil hisseden robot geliştirdi!

2025 yılında Forbes 30 Yaş Altı 30 listesine seçilen dört Türk isimden biri olan İlayda Şamilgil, genç yaşta ABD'ye göçüp girişimci olmayı ve karşılaştığı zorlukları BBC Türkçe'ye anlattı. İlayda Şamilgil, 2014 yılında lisedeyken Polonya Fizik Enstitüsü'nün düzenlediği uluslararası First Step To Nobel Prize in Physics (Fizik Nobel Ödülüne İlk Adım) ödülünün kazananlarından biri olmasıyla Türkiye'de tanınmıştı.



Ardından ABD'deki Cornell Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği okuyan Şamilgil'in CEO'su olduğu Organic Robotics şirketi fiber-optik sensörler geliştiriyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN