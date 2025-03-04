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Elazığ 2025 İmsakiyesi: İftar saati ve Ramazan ayı bilgileri

Elazığ’da Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala, sahur ve iftar vakitleri merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı imsakiye takvimine göre, Ramazan ayı 1 Mart’ta başlaDI. Oruç tutacak vatandaşlar, ilk sahura 28 Şubat’ı 1 Mart’a bağlayan gece kalkıldı. Peki, Elazığ’da sahur saat kaçta? İftar vakti ne zaman? İşte 2025 Ramazan imsakiyesi ve Elazığ ezan saatleri…

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Giriş Tarihi :05 Mart 2025 , 03:01 Güncelleme Tarihi :05 Mart 2025 , 03:01
Elazığ 2025 İmsakiyesi: İftar saati ve Ramazan ayı bilgileri

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Elazığ'da 2025 Ramazan imsakiyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlendi. Oruç tutacak olan Müslümanlar, sahur vakti ile niyet ederek oruçlarına başlayacak ve akşam ezanı ile iftarlarını açacaklar. Peki Elazığ'da ezan saat kaçta okunuyor? İşte sahur ve teravih saatleri!

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

ELAZIĞ'DA SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Elazığ'da Ramazan ayının ilk sahur vakti 05:27'dir.

Elazığ'da sahur vakti, 2025 Ramazan takvimine göre Diyanet tarafından belirlenen imsakiye ile duyurulmaktadır. Güncel ezan saatlari için aşağıda bulunan bağlantıya tıklayınız.

2025 ELAZIĞ İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

ELAZIĞ'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Elazığ'da Ramazan ayının ilk iftar vakti 18:22'de gerçekleşecek.

Elazığ'da iftar vakti, 2025 Ramazan imsakiyesine göre belirlenmiş olup, akşam ezanı ile birlikte oruç açılacaktır. Oruç tutanlar, gün boyunca niyetli kaldıktan sonra, iftar saati geldiğinde ibadetlerini tamamlayabilecekler. Günlük imsakiye saatleri ve Ramazan haberleri için takvim.com.tr adresinden takip edilebilir.

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(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

2025 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

2025 yılı için Kadir Gecesi, Dini Günler Takvimi'ne göre 26 Mart Çarşamba gecesi idrak edilecektir.

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