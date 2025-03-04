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2025 Ramazan ayı Adana imsakiye takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Oruç tutacak Adanalılar, sahurda niyet edip oruçlarını tutmaya başlayacak ve akşam ezanıyla birlikte iftarlarını açacaklar. Peki Adana'da iftar saati ve teravih namazı saat kaçta okunacak? İşte Adana Ramazan imsakiye bilgileri…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv) ADANA'DA SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA? Adana'da 2025 yılı Ramazan ayı imsakiye takvimi, Diyanet tarafından açıklanarak oruç tutacaklar için sahur vakti, iftar saati ve diğer ezan vakitlerini belirlemektedir. Adana'daki ezan vakitlerine dair daha fazla bilgi için ilgili kaynağa göz atabilirsiniz. 2025 ADANA İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ