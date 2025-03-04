100 BİN MAHKUMA af ne zaman çıkacak? 2025 Mart infaz düzenlemesi ve kısmi af son durum ne?

Son günlerde kamuoyunun gündeminde yer alan infaz düzenlemesi ve kısmi af beklentisi , Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı yeni yargı paketiyle birlikte tartışılmaya devam ediyor. Özellikle cezaevlerinde bulunan mahkumlar ve yakınları , yapılacak düzenlemelerin kimleri kapsayacağını merak ediyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmalarda kısmi af tartışmalarına değinde bulundu. Tunç, " 31 Temmuz 2023 itibariyle cezası kesinleşmiş mahkumların yararlandığı düzenlemeden, bu tarihten önce suç işlemiş olup da cezası kesinleşmemiş kişiler yararlanamamıştı. Bu konuda talepler var ancak bu bir af olarak değerlendirilmemelidir. TBMM takdirine bırakılacak bir konu" dedi.

YENİ YARGI PAKETİ VE DÜZENLEMELER

Adalet Bakanlığı, infaz düzenlemelerini de kapsayan 10. Yargı Paketi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bakan Tunç, ceza adalet sisteminin daha etkin hale getirilmesi amacıyla önemli reformların yapılacağını belirtti. Yeni pakette, şu noktaların öne çıkması bekleniyor:

-Toplumun huzurunu ve sükunetini bozan suçlarla daha etkin mücadele edilecek.

-2 yılın altındaki suçlarla ilgili cezasızlık algısını ortadan kaldıracak düzenlemeler yapılacak.

-Denetimli serbestlik ve koşullu salıverme uygulamaları yeniden ele alınacak.

-Türk Ceza Kanunu'nda belirli suçlar için alt ve üst sınırlarla ilgili yeni düzenlemeler yapılacak.

GENEL AF YERİNE KİSMİ AF MI GELECEK?