Oruca nasıl niyet edilir? Sahura kalkmadan oruç tutulur mu?

Oruç tutacak Müslümanlar, "Sahura kalkmadan oruç tutulur mu?" sorusunu araştırıyor. On Bir Ayın Sultan ı Ramazan'da bir ay boyunca oruç ibadeti eda edilecek. Niyet, orucun temel şartlarından biri olup ibadetin geçerliliği için büyük önem taşır. Peki sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Ramazan orucu na nasıl niyet edilir? İşte oruç hakkında bilinmesi gerekenler.

Gerek Ramazan orucu nda gerekse nafile oruçlarda niyet, orucun farzlarından biridir ve bu yüzden oruç tutarken niyet etmek zorunludur. Sahura kalkmak ya da ertesi gün oruç tutacağını bilerek uyumak, niyet yerine geçmektedir.

Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)

RAMAZAN ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

İbadet ederek Allah'a daha yakın olmayı isteyen, oruç tutarak nefsini terbiye eden ve yoksulların halini daha iyi anlamaya çalışan bireyler için niyet etmek bilinçli bir şekilde ibadet etmenin önemli bir parçasıdır. Oruç tutacak kişiler için "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü orucu tutmaya" şeklinde yapılan mutlak niyet yeterlidir. Ancak, geceden niyet edilmesi ve "Yarınki Ramazan orucuna" diyerek orucun belirlenmesi daha faziletli kabul edilir. Ramazan ayında her gün için ayrı niyet edilmesi gerekmektedir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

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Sahura kalkmak, oruç tutma niyetiyle yatmak ya da ertesi gün oruç tutmaya karar vermek niyet olarak sayılmaktadır. Ancak bunların hiçbiri olmadan uyuyakalan bir kişi, sabah saatlerinde de niyet edebilir.