Başkan Erdoğan yeni MYK’yı topluyor! A Takımı değişti yol haritası netleşti

AK Parti, 23 Şubat'ta gerçekleştirdiği 8. Olağan Büyük Kongre'nin ardından çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kongre sonrası yenilenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK), bugün ilk kez bir araya gelerek partinin yeni dönem stratejilerini ele alacak.
AK Parti, 23 Şubat'ta gerçekleştirdiği 8. Olağan Büyük Kongre'nin ardından çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kongre sonrası yenilenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK), bugün ilk kez bir araya gelerek partinin yeni dönem stratejilerini ele alacak.
YOL HARİTASI VE STRATEJİLER MASADA
MYK toplantısında, partinin gelecekte izleyeceği yol haritası netleştirilecek. Özellikle vatandaşla doğrudan temas kurmaya yönelik yöntemler ve önümüzdeki döneme dair stratejik adımlar değerlendirilecek. Ayrıca, MYK'daki yeni yapılanma doğrultusunda hayata geçirilecek projeler üzerinde durulacak.
YEREL VE BÖLGESEL GÜNDEMLER ELE ALINACAK
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, yerel düzeyde gerçekleştirilen etkinlikler ve ziyaretler de MYK gündeminde yer alacak. Parti yönetimi, bu süreçte sahadaki faaliyetlerin nasıl şekilleneceğini masaya yatıracak.
BÜYÜKELÇİLER AK PARTİ GENEL MERKEZİ'NDE
Günün önemli gelişmelerinden biri de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Genel Merkezi'nde büyükelçilerle bir araya geleceği iftar programı olacak. Diplomatik ilişkiler açısından önem taşıyan bu buluşmada, güncel gelişmeler ve Türkiye'nin dış politikadaki öncelikleri ele alınacak.