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Başkan Erdoğan yeni MYK'yı topluyor! A Takımı değişti yol haritası netleşti

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’ni Ankara’da 23 Şubat’ta yapan Başkan Erdoğan yeni MYK’yı bugün ilk kez toplayacak. Masada partinin yeni yol haritası, vatandaşla doğrudan temas ve stratejik adımlar olacak.

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Giriş Tarihi :03 Mart 2025 , 10:53 Güncelleme Tarihi :03 Mart 2025 , 10:56
Başkan Erdoğan yeni MYK’yı topluyor! A Takımı değişti yol haritası netleşti

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AK Parti, 23 Şubat'ta gerçekleştirdiği 8. Olağan Büyük Kongre'nin ardından çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kongre sonrası yenilenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK), bugün ilk kez bir araya gelerek partinin yeni dönem stratejilerini ele alacak.

AK Parti 8. Büyük Olağan Kongresi (AA)AK Parti 8. Büyük Olağan Kongresi (AA)

YOL HARİTASI VE STRATEJİLER MASADA

MYK toplantısında, partinin gelecekte izleyeceği yol haritası netleştirilecek. Özellikle vatandaşla doğrudan temas kurmaya yönelik yöntemler ve önümüzdeki döneme dair stratejik adımlar değerlendirilecek. Ayrıca, MYK'daki yeni yapılanma doğrultusunda hayata geçirilecek projeler üzerinde durulacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Takvim Foto Arşiv)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Takvim Foto Arşiv)

YEREL VE BÖLGESEL GÜNDEMLER ELE ALINACAK

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, yerel düzeyde gerçekleştirilen etkinlikler ve ziyaretler de MYK gündeminde yer alacak. Parti yönetimi, bu süreçte sahadaki faaliyetlerin nasıl şekilleneceğini masaya yatıracak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Takvim Foto Arşiv)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (Takvim Foto Arşiv)

BÜYÜKELÇİLER AK PARTİ GENEL MERKEZİ'NDE

Günün önemli gelişmelerinden biri de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Genel Merkezi'nde büyükelçilerle bir araya geleceği iftar programı olacak. Diplomatik ilişkiler açısından önem taşıyan bu buluşmada, güncel gelişmeler ve Türkiye'nin dış politikadaki öncelikleri ele alınacak.

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