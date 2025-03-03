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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalar

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki toplantı saat 15.25'te başladı. MYK sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulunuyor. Çelik, "Terörsüz Türkiye sürecini takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :03 Mart 2025 , 10:53 Güncelleme Tarihi :03 Mart 2025 , 16:52
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten MYK sonrası önemli açıklamalar

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AK Parti, 23 Şubat'ta gerçekleştirdiği 8. Olağan Büyük Kongre'nin ardından çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı.

AK Parti MYK toplantısı başladı!

MYK sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Terörsüz Türkiye sürecini takip ediyoruz.

Temel yaklaşım PKK'nın lağvedilmesidir.


Tek vatan, tek millet, tek bayrak ilkesi bizim için yol göstericidir.

Ayrıntılar geliyor...

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