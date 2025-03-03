AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten MYK sonrası önemli açıklamalar

AK Parti, 23 Şubat'ta gerçekleştirdiği 8. Olağan Büyük Kongre'nin ardından çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı.
MYK sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulunuyor.
AHaber CANLI YAYIN
Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Terörsüz Türkiye sürecini takip ediyoruz.
Temel yaklaşım PKK'nın lağvedilmesidir.
Tek vatan, tek millet, tek bayrak ilkesi bizim için yol göstericidir.
Ayrıntılar geliyor...