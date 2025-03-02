Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)
RAMAZAN ORUCUNA NE ZAMAN NİYET EDİLİR?
Ramazan ayında ve nafile oruçlarda niyet etme süresi, güneş battıktan sonra başlar. Son vakit ise ertesi gün dahve-i kübra olarak adlandırılan vakte kadar devam eder. Dahve-i kübra, şer'î gündüzün ortası olup, imsak ile akşam vakti arasındaki sürenin yarısını ifade eder. Türkiye için bu vakit, öğle saatinden yaklaşık 60-70 dakika öncesine denk gelmektedir.
Ramazan orucu, belirli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ve nafile oruçlarda niyet etme vakti, akşam güneşin batmasıyla başlar ve ertesi gün güneş tepe noktasına ulaşmadan önceye kadar devam eder. Ancak, imsaktan sonra yapılan niyetin geçerli olabilmesi için bu süre içinde hiçbir şey yenilip içilmemiş ve oruca aykırı bir davranışta bulunulmamış olması gerekmektedir. Aksi takdirde, gündüz niyet etmek caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85).
Kaza, kefaret ve belirli bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için niyet süresi, akşam gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar olan süredir. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "Falanca kaza, kefaret veya adak orucuna" şeklinde niyetin belirtilmesi gerekmektedir.
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