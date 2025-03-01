PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Kahramanmaraş SAHUR VAKTİ 2025: İmsakiye ile Ramazan ayı Maraş iftar vakti ve (imsak) sahur saat kaçta?

2025 yılı Ramazan imsakiyesi ve Kahramanmaraş iftar vakitleri vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Ramazan boyunca her gün sahur ve iftar saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye takvimiyle belirleniyor. Kahramanmaraş'ta sahur vakti, imsak öncesinde son bulacak ve iftar ise akşam ezanıyla yapılacak. Peki oruç saat kaçta açılacak? İşte Maraş ezan vakitleri…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Mart 2025 , 09:25 Güncelleme Tarihi :04 Mart 2025 , 09:25
Kahramanmaraş SAHUR VAKTİ 2025: İmsakiye ile Ramazan ayı Maraş iftar vakti ve imsak sahur saat kaçta?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye ile başlıyor. İmsak vakti ve sahur saati Kahramanmaraş'ta, belirlenen takvime göre geçerli olacak. Kahramanmaraş'ta sahur saati, imsak vakti öncesinde son bulacak. Peki Maraş'ta iftar saati kaçta? İşte 2025 imsakiyesi…

Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)

KAHRAMANMARAŞ'TA SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Kahramanmaraş'ta 2025 Ramazan ayında sahur vakti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen imsakiye takvimine göre yapılmaktadır. Sahur, imsak vaktinden önce tamamlanmalı ve bu vakit sabah namazından önceki zamanı işaret eder. Detaylı bilgilere ve günlük vakitlere Diyanet'in imsakiye takvimiyle ulaşılabilir.

2025 KAHRAMANMARAŞ İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)

KAHRAMANMARAŞ'TA İFTAR SAAT KAÇTA?

Kahramanmaraş'ta 2025 Ramazan ayında iftar vakti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye takvimi ile belirleniyor. Oruç tutanlar, sahurda niyet edip akşam ezanıyla birlikte iftarlarını açacaklar. Günlük iftar saati ve diğer ezan vakitleri için Diyanet'in yayımladığı imsakiye ve takvim.com.tr üzerinden detaylı bilgilere ulaşılabilir.

GÜNCEL RAMAZAN HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)

2025 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

↪ 2025 yılı için Kadir Gecesi, Dini Günler Takvimi'ne göre 26 Mart Çarşamba gecesi idrak edilecektir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı | İfadesi ortaya çıktı! Suçu müdürlere attı
Trump- Zelenskiy kavgasının arka planında ne var? Başkan Erdoğan’ın sözleri bir kez daha anlam kazandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan AB üyeliği için çok net mesaj: Türkiye’siz Avrupa güvenliği düşünülemez
EMEKLİYE SEYYANEN ARTIŞ | Bayram öncesi SSK, BAĞKUR’luya 3’lü ikramiye formülü geldi! 10 bin TL olur mu?
Yoğun Toz Bulutu etrafı sarıyor! Meteoroloji risk altındaki illeri açıkladı: Astım ve alerjisi olanlar dikkat
Trump-Zelenski tartışması sonrası Ukrayna’ya bir şok daha! ABD’den flaş karar
Getir
Memura-emekliye yeni kazanç: 2 aylık verilere göre ne kadar artış çıktı? Kimleri, neler bekliyor?
Akçeli işler adrese teslim ihaleler! İBB Medya AŞ’nin bilgisayarlarına el kondu | Kurultaya uzanan şaibe... Murat Ongun bu işin neresinde?
Otobüs kullanıyordu milyoner oldu! Muğla’da filmleri aratmayan olay! Babası iş adamı çıktı
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Kur’an-ı Kerim bu ayda indi
Başkan Erdoğan talimatı verdi: İstanbul’a getirildi! HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın son görüntüsü ortaya çıktı!
Gözü artık zirvede: Alex’i yakalayan En-Nesyri şimdi de Valencia’nın ensesinde! 8 gol daha atarsa rekor kıracak
Polise mukavemetin hesabını verecek! CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e soruşturma | TOMA’yı itekleyerek kaldırma görevi vermişti
İmralı’nın silah bırakma çağrısına Bakan Güler’den net açıklama: Temkinli akılcı bir yaklaşım esas alınacaktır
Papa’nın sağlık durumu nasıl? Vatikan açıkladı: İki kez akut solunum yetmezliği geçirdi
Önce Münih sonra Mannheim! Almanya’da araç kalabalığa daldı... 2 ölü 15’i ağır çok sayıda yaralı
Fenerbahçe’den flaş transfer kararı! Dünya yıldızının bonservisi alınacak
Ha Gazze’de İsrail ha Suriye’de YPG! Ramazan dinlemediler... Teravihe gidenler tutuklandı sahur vakti evler yağmalandı
Kandil’i bekleyen iki senaryo! PKK elebaşları yan çizerse Öcalan ne yapar? Keleşler gömülmezse kalleşler için yol haritası hazır