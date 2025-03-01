Eskişehir’de oruç ne zaman, saat kaçta açılacak? Eskişehir iftar vakti ne zaman?

Bereketin çoğaldığı mübarek Ramazan ayında, oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar, yaşadıkları ilin imsakiye detaylarına ulaşmak için yoğun bir şekilde araştırma yapıyor. İslam'ın beş temel şartından biri olan oruç, sadece bedenin değil, ruhun da arınmasına yardımcı olur. Peki bugün Eskişehir'de oruç ne zaman, saat kaçta açılacak? 1 Mart 2025 Eskişehir'de iftar vakti ne zaman? İşte güncel 2025 Ramazan imsakiyesi.