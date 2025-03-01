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ESKİŞEHİR SAHUR VAKTİ 2025: İmsakiye ile Ramazan ayı Eskişehir iftar vakti ve (imsak) sahur saat kaçta?

Bereketin çoğaldığı mübarek Ramazan ayında, oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar, yaşadıkları ilin imsakiye detaylarına ulaşmak için yoğun bir şekilde araştırma yapıyor. İslam'ın beş temel şartından biri olan oruç, sadece bedenin değil, ruhun da arınmasına yardımcı olur. Peki bugün Eskişehir'de oruç ne zaman, saat kaçta açılacak? Eskişehir'de iftar vakti ne zaman? İşte güncel 2025 Ramazan imsakiyesi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Mart 2025 , 09:33 Güncelleme Tarihi :04 Mart 2025 , 09:33
ESKİŞEHİR SAHUR VAKTİ 2025: İmsakiye ile Ramazan ayı Eskişehir iftar vakti ve imsak sahur saat kaçta?

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Bereketin çoğaldığı mübarek Ramazan ayında, oruç ibadetini yerine getiren Müslümanlar, yaşadıkları ilin imsakiye detaylarına ulaşmak için yoğun bir şekilde araştırma yapıyor. İslam'ın beş temel şartından biri olan oruç, sadece bedenin değil, ruhun da arınmasına yardımcı olur. Peki bugün Eskişehir'de oruç ne zaman, saat kaçta açılacak? Eskişehir'de iftar vakti ne zaman? İşte güncel 2025 Ramazan imsakiyesi.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ESKİŞEHİR İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eskişehir'de Ramazan ayının ilk günü iftar 18:56'da açılacak. Ramazan'ın ilk günü Eskişehir iftar saati 18:56 olacak.

ESKİŞEHİR İMSAK VE İFTAR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

ESKİŞEHİR'DE RAMAZAN AYININ İLK 5 GÜNÜ İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

Eskişehir 1. Gün (1 Mart Cumartesi)
Sahur vakti: 06:02
İftar vakti: 18:56
Teravih namazı saati: 20:14

Eskişehir 2. Gün (2 Mart Pazar)
Sahur vakti: 06:00
İftar vakti: 18:57
Teravih namazı saati: 20:15

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Eskişehir 3. Gün (3 Mart Pazartesi)
Sahur vakti: 05:59
İftar vakti: 18:59
Teravih namazı saati: 20:16

Eskişehir 4. Gün (4 Mart Salı)
Sahur vakti: 05:57
İftar vakti: 19:00
Teravih namazı saati: 20:17

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Eskişehir 5. Gün (5 Mart Çarşamba)
Sahur vakti: 05:56
İftar vakti: 19:01
Teravih namazı saati: 20:18

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