Bursa'da Ramazan ayı boyunca oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar için sahur ve iftar vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. 2025 imsakiye takvimine göre, sahurda niyet edenler gün boyunca oruçlarını sürdürecek ve iftar vakti akşam ezanıyla birlikte oruçlarını açacak. Peki, Bursa'da sahur saati kaçta? İşte Bursa imsakiyesi…
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
BURSA'DA SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?
↪ Bursa'da Ramazan ayının ilk sahur vakti 06:07'dir.
Bursa'da sahur vakti, 2025 Ramazan takvimine göre Diyanet tarafından belirlenen imsakiye ile duyurulmaktadır. Sahur, imsak vaktinden önce sona ermelidir. Bu da genellikle sabah namazından önceki zamandır.
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(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
BURSA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?
↪ Bursa'da Ramazan ayının ilk iftar vakti 19:02'de gerçekleşecek.
Bursa'da iftar vakti, 2025 Ramazan imsakiyesine göre belirlenmiş olup, akşam ezanı ile birlikte oruç açılacaktır. Oruç tutanlar, gün boyunca niyetli kaldıktan sonra, iftar saati geldiğinde ibadetlerini tamamlayabilecekler. Günlük imsakiye saatleri ve detaylı bilgiler için takvim.com.tr adresinden takip edilebilir.
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