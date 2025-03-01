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Bursa'da Ramazan ayı boyunca oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar için sahur ve iftar vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. 2025 imsakiye takvimine göre, sahurda niyet edenler gün boyunca oruçlarını sürdürecek ve iftar vakti akşam ezanıyla birlikte oruçlarını açacak. Peki, Bursa'da sahur saati kaçta? İşte Bursa imsakiyesi…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv) BURSA'DA SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA? ↪ Bursa'da Ramazan ayının ilk sahur vakti 06:07'dir. Bursa'da sahur vakti, 2025 Ramazan takvimine göre Diyanet tarafından belirlenen imsakiye ile duyurulmaktadır. Sahur, imsak vaktinden önce sona ermelidir. Bu da genellikle sabah namazından önceki zamandır. 2025 BURSA İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ