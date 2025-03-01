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Bursa 2025 İmsakiyesi: Sahur, iftar ve namaz vakitleri detaylı liste

Bursa'da Ramazan ayı boyunca sahur, iftar ve teravih namazı vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. 2025 yılı imsakiyesine göre, Ramazan 28 Şubat'ı 1 Mart’a bağlayan gece başlayacak. Oruç tutacak vatandaşlar, sahurda niyet ederek gün boyu ibadetlerini sürdürecek ve akşam ezanıyla birlikte iftarlarını açacak. Peki Bursa'da iftar saati ve teravih namazı saat kaçta? İşte detaylı imsakiye bilgileri…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :28 Şubat 2025 , 14:55 Güncelleme Tarihi :01 Mart 2025 , 08:32
Bursa 2025 İmsakiyesi: Sahur, iftar ve namaz vakitleri detaylı liste

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Bursa'da Ramazan ayı boyunca oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar için sahur ve iftar vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. 2025 imsakiye takvimine göre, sahurda niyet edenler gün boyunca oruçlarını sürdürecek ve iftar vakti akşam ezanıyla birlikte oruçlarını açacak. Peki, Bursa'da sahur saati kaçta? İşte Bursa imsakiyesi…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

BURSA'DA SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Bursa'da Ramazan ayının ilk sahur vakti 06:07'dir.

Bursa'da sahur vakti, 2025 Ramazan takvimine göre Diyanet tarafından belirlenen imsakiye ile duyurulmaktadır. Sahur, imsak vaktinden önce sona ermelidir. Bu da genellikle sabah namazından önceki zamandır.

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(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

BURSA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Bursa'da Ramazan ayının ilk iftar vakti 19:02'de gerçekleşecek.

Bursa'da iftar vakti, 2025 Ramazan imsakiyesine göre belirlenmiş olup, akşam ezanı ile birlikte oruç açılacaktır. Oruç tutanlar, gün boyunca niyetli kaldıktan sonra, iftar saati geldiğinde ibadetlerini tamamlayabilecekler. Günlük imsakiye saatleri ve detaylı bilgiler için takvim.com.tr adresinden takip edilebilir.

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(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

2025 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

↪ 2025 yılı için Kadir Gecesi, Dini Günler Takvimi'ne göre 26 Mart Çarşamba gecesi idrak edilecektir.

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